【解碼︱內房】內房前景仍黯淡？　高盛平均降民營內房股目標價25%、旭輝遭削52%

▲ 內房前景仍黯淡 高盛平均降民營內房股目標價25%、旭輝遭削52%

內房支持政策力度加大，但有券商仍狠削內房目標價。高盛表示，民營房企的預售金額將較此前預測低17%，即今年按年跌幅達38%，反映9至12月銷售平均跌約6%、可售資源較年底跌10%、平均樓價年初至今按年跌9%，以及新屋開工大跌。同時，該行預期，房企利潤將保持低位，故高盛將覆蓋的10間民營房企2022至2024年盈利預測平均下調逾20%，目標價平均下調25%。

該行覆蓋的10間民營內房上半年核心盈利按年平均跌86%，也是該等房企首次出現資產負債表收縮。雖然它們的有息負債較2021年底下跌了5%，但再融資風險揮之不去，短債比例由去年底的27%上升至34%。同時，現金餘額較去年底下跌了35%，並有約55%為受限制現金，導致現金短債比由去年底的1倍下跌至0.8倍。

花旗：民營內房違約現溢出效應 國企內房違約風險升

近期中國多個地區推出房地產支持措施，美銀表示，內房在政策放寬上有進展，並相信會持續，所以認為上周五的沽售或是反應過度。長遠來看，美銀預計放鬆限購令不會顯著提振需求，因整體經濟仍疲弱，但政策或將更多的購買力從低綫城市轉移到主要的二線城市。

不過，花旗提到，內房的金融風險蔓延到國企背景的內房，令違約風險有所上升，據該行的統計顯示，今年上半年整體房地產的壞賬佔比已由去年底的24.3%上升至29.1%。花旗提到，民營內房違約出現溢出效應（Spillover Effect），令部份國企內房都出現融資困難，以及更高的違約風險。不過，該行相信，整體系統性風險可控。

高盛對10間民營內房最新看法 股份 目標價（變動） 評級 旭輝 （00884） 5.58元 → 2.7元（-52%） 買入 合景泰富 （01813） 3.1元 → 1.7元（-45%） 中性 新城發展 （01030） 4.8元 → 3.5元（-27%） 中性 禹洲地產 （01628） 0.4元 → 0.3元（-25%） 沽售 寶龍地產 （01238） 1.6元 → 1.2元（-25%） 中性 龍湖 （00960） 50元 → 39元（-22%） 買入 雅居樂 （03383） 3.8元 → 3元（-21%） 中性 碧桂園 （02007） 3.3元 → 2.7元（-18%） 沽售 世茂股份（滬：600823） 3元 → 2.7元（-10%） 中性 → 沽售 富力 （02777） 1.5元 → 1.4元（-7%） 沽售

相關文章：

【內房危機】旭輝先升後急插7% 無視將發行內地中期票據 為期三年、籌12億人幣

【解構︱內房危機】中國確保「保交樓」要幾多錢？ 標普估算至少7000億人幣

編輯：袁諾曦