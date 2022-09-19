【施政報告】羅兵咸永道發佈施政報告前瞻 建議港府考慮重啟人民幣IPO

現屆香港政府將於下月公布首份《施政報告》，面對新冠疫情帶來的全球經濟不確定性，加上土地短缺和人才流失等內部因素所限制，香港的經濟增長面臨不少挑戰。羅兵咸永道認為，政府現在是時候採取大膽果斷的行動來應對這些挑戰並推動發展，同時探索新的收入來源以進一步加強競爭優勢。

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對此，羅兵咸永道作出六大項建議，當中包括鞏固香港國際金融中心地位；打造亞洲可持續金融中心以支持ESG轉型；以戰略性和針對性的方式提高稅收制度的國際競爭力；發展香港成為可靠的數碼經濟樞紐；透過融人大灣區和建立香港的人才配套待遇，吸引、培育和留住人才以及改進政策制定和效率，以提供重點和以結果為目標的施政成果。

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羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢在記者會上表示，政府應加快為高增長行業的先進科技公司引入定制的上市制度。雖然這些公司大多為剛起步，不過充滿前景希望，預計將受益於機構投資者快速增長的需求。為促進其上市，監管機構應考慮這些公司的獨特性，並制定新的上市制度，在不損害股東保護的情況下，允許未能滿足現行上市要求的先進技術公司上市。香港資本市場可以透過重新定位GEM以吸引中小企業或初創企業，從而實現多元化。」

此外，他亦提到香港有開發與人民幣相關的資產和工具的潛力； 監管機構應考慮重啟人民幣 IPO，為人民幣資金池帶來動力，促進人民幣國際化。為拓展香港以人民幣計價的投資機會，香港可以利用現有的跨境投資渠道。

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面對貿易保護主義抬頭、鄰近地區競爭加劇以及經合組織和歐盟倡議的國際稅收規則日益協調的挑戰，該行中國南部及香港地區稅務主管合夥人李尚義認為，政府亦應與更多貿易夥伴加快落實全面避免雙重徵稅協定/安排，從而為來自不同司法管轄區的投資者提供當地稅收權利的確定性，並幫助投資者更好地評估其對跨境經濟活動的潛在稅收責任。羅兵咸永道亦建議政府完善境外稅收抵免制度，滿足納稅人日益增長的雙重徵稅需求，政府方也可以利用補助等非稅收措施來吸引投資和人才。

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記者：鄭日棱