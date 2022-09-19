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【英女王國葬】各國賓客抵達 大批民眾街頭紮營爭睹靈柩

環球社會熱點 18:19 2022/09/19

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英女王國葬將於當地時間周一（19日）舉行，各國賓客已陸續抵達西敏寺。美國總統拜登及法國總統馬克龍等國家領袖已經抵達西敏寺，亦有大批民眾在西敏寺外街頭紮營，爭相目睹英女王靈柩移送的情況。約有2,000人出席英女王國葬，全球料有多達數十億人觀看網上直播。

英女王生前珍藏無數 會揀邊幾款珠寶陪葬？ 【下一頁】

現場出席國葬人士包括各國王室成員及國家領袖，西敏寺早於周一早上8時（香港時間下午3時）開始迎接來賓。大部分賓客皆乘搭巴士前往，首批抵達人士包括蘭開斯特公爵領地事務大臣查學禮（Nadhim Zahawi）、國防大臣華禮仕（Ben Wallace）及商業能源大臣李思銘（Jacob Rees-Mogg）等。

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葬禮上的鮮花以紫薇花（myrtle）為主調，亦曾是英女王婚禮花束上使用的花朵。靈柩四周亦豎立四根高的黃色蠟燭。該種蠟燭通常豎立於無名烈士紀念墓的四周。

烏克蘭第一夫人代夫弔唁 與凱特會面 【下一頁】

國葬期間料有200萬人湧入倫敦，大批民眾在倫敦市中心街頭紮營，也有民眾在街頭搭建帳篷甚至是臨時迷你酒吧等設施，以搶佔頭位目睹英女王靈柩移送。

英國當局在上午8時半（香港時間下午3時半）宣布，靈柩路經各段路線皆已爆滿，並呼籲民眾前往海德公園觀看直播。英媒《每日郵報》預料，全球將有數十億人同時觀看英女王國葬直播。

責任編輯：李俊儀

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