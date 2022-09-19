【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙

香港電車的姊妹公司叮叮科創有限公司（tramplus），早前與香港科技大學（科大）簽訂合作協議，攜手為本地中小學生引入特色STEM課程，率先體驗大學基礎訓練及職業探索，首批學生已於8月下旬完成課程，逾30名來自7所本地中學的學生均獲授證書。

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課程將以科大工學院的一年級大學課程為藍本，針對學生的不同程度提供多元3D模型（3D Modelling）設計教學，並融入設計思維（Design Thinking）的解難訓練，讓學生獲取工程專業的實戰經驗。

這個由科大與tramplus共同設計的STEM課程，讓中小學生親身體驗工學院學生平日於「E2I」的互動實驗學習模式。課程適合沒有任何3D模型創作經驗的學生報讀，分別提供由高小至初中，以及高中（或同等程度）兩個深淺程度，每個程度的課時為20小時。

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有別於傳統課堂學習，「3D模型先導課程」特別強調趣味學習及互動性，採用「翻轉教室」（Flipped Classroom）的形式教學。教授在課堂前會先將部分內容和難題上載網上學習平台，由學生預先進行研習。正式上課時，工學院的學生技術顧問會從旁協助他們構建、選擇和評估解決方案，旨在培養學生動腦筋的同時，更能親自動手解決疑難，做到寓解難於學習，寓學習於遊戲。學生在課堂上的學習將包括以下環節：

1. 了解不同工程學科涵蓋的基礎理論和應用； 2. 將學習到的知識和技能應用於設計項目； 3. 通過團隊協作來設計和實施項目； 4. 通過結合體驗式學習和自發學習的混合模式探索創新的解決方案； 5. 以口頭和書面形式展示他們的成果。

此課程現正接受學校報名。

tramplus總經理張永恒表示：「我們很高興能繼與MIT HK Innovation Node合作後，短短半年間再度與另一頂尖學府簽訂合作協議。進入科創年代，我們深信STEM知識將會是銜接國際的通行證。透過與科大的精英團隊合作，我們裝備中小學生掌握多元的科技知識，着力協助學校培育科創新星。學生日後無論是想深造工程專業，抑或投身『元宇宙』創新產業都能有所裨益。」

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責任編輯：嚴浩文