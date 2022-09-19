【大戶手影】8.58億股商湯股份存入CCASS 料大戶準備出貨 股價今日跌4.5％

根據聯交所中央結算系統（CCASS）披露，近期有8.58億股商湯（00020）股份存入CCASS，佔已發行股本約2.56%，大部份轉入花旗倉位。一般而言，大戶把手上股份轉入CCASS，正是為沽貨的前奏。

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商湯股價今日走弱，最多曾跌7.5%低見1.85元，再創上市新低，至收市報1.91元，跌4.5%，全日成交額2.4億元。

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今年6月份時，適逢是商湯上市後股份解禁，有多達逾230億股商湯股份存入CCASS，而商湯股價亦由6月起步入大跌浪，股價當時由最高6月水平急跌，至今已下跌68%。

自6月起累計約236億股商湯存入CCASS，目前CCASS存倉達到255億股，佔商湯總股本約70%。

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記者：李兆明