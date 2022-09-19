【Twitter】荷蘭小鎮起訴推特 要求移除惡作劇內容

荷蘭小鎮Bodegraven-Reeuwijk 因推特未有刪除有關小鎮與撒旦崇拜戀童癖者的訊息，在周五（16日）海牙地方法院起訴推特（美：TWTR）。

Bodegraven在2020年起在網上傳出有關陰謀論。陰謀論由三個男人開始發布，在社交媒體自稱有童年回憶，散播發生在1980年的小鎮中，虛假的虐待和謀殺兒童的故事。

故事隨後被人流傳並引起騷動，更有網友在小鎮當地的墓地獻花及留下訊息，稱這些已故孩子是撒旦崇拜的受害者。在事件曝光後，海牙地方法院命令該三名男子需要刪除相關推文及內容，但事件未有停止。

小鎮在7月時亦曾要求推特查找且刪除相關訊息，但推特一有回覆。Bodegraven 的律師凡德贊登 (Cees van de Zanden) 表示，如果陰謀論者不刪除訊息，相關平台則需採取行動。而推特的律師范登布林克 (Jens van den Brink) 則拒絕在聽證會前評論事件。



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責任編輯：何珊如