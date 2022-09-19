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【晶片行業】Tesla最新晶片效能達人腦36% 專家：其智力將於2033年超越人類

環球政經 19:37 2022/09/19

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Tesla基於持續開發Autopilot自駕系統的需求，在人工智能及晶片領域投入大量資源，去年AI Day大會發表的D1晶片，效能達6年前Nvidia晶片30倍，根據汽車和貨車租賃公司Vanarama進行的一項研究，Tesla最新型D1晶片每秒可以處理362兆次操作，效能達人腦36%，專家預測晶片發展最快可在2033年超越人類智力。

【能源供應】全球煤炭第一出口國 印尼計劃30年內淘汰六成火電廠【下一頁

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

D1前一代晶片稱為Hardware 3，2019年推出時每秒運算次數可達144兆次。更早前 Hardware 2 每秒運算次數達72兆次。Vanarama通過分析過去和現在的特斯拉微芯片做出預測，發現它們的能力正以每年486%的驚人速度增長。Vanarama更在報告當中預測，根據此速率，Tesla從開發開始到達到成熟的人腦水平只需要17年的時間。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

而相比起晶片發展，人類的大腦在嬰兒出生的第一年會擴大兩倍，並在25歲時達到完全成熟，包含大約​1000億個神經元。Vanarama表示：「基本上沒有任何人會質疑未來人工智能超越人類的可能，差別只是在於需時多久。」

【科網股】鍾情科網股有甚麼要留意？ 瑞信方錦聰分享三大投資策略【下一頁

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記者：鄭日棱

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