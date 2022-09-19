  • 30°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 18:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】回應調整在華銷售策略傳聞　Tesla：內地銷售渠道仍處正常拓展節奏

股市 17:49 2022/09/19

分享：

分享：

Tesla指內地銷售渠道仍處於正常拓展節奏。

日前外電引述消息人士指，Tesla（美：TSLA）擬調整在華銷售策略，包括關閉位處北京等地購物中心的陳列室，因封控期間陳列室人流大減。不過，Tesla周一回應消息指，在內地的銷售渠道仍處於正常拓展節奏。

上周外電報導稱， Tesla計劃調整內地零售策略，更重視內地成本較低的郊區分店，而有關分店亦會提供維修服務，公司更為此加大在內地招聘技術人員及其他服務人員的力度。

另外，內媒引述上海企事業單位環境信息公開平台指，Tesla的上海超級工廠第二階段產線優化項目在9月1日已完工並開始測試，投資總額達12億元人民幣。此次產線優化項目，是Tesla在現有工廠內進行擴建，通過提高生產節拍擴大產能。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、 澳博控股、 浙江世寶

相關文章：

【TSLA】Tesla據報因一理由調整中國銷售策略　擬關閉北京等城市陳列室、轉向成本較低的郊外地區

【TSLA】Tesla據報暫停德國生產電動車電池計劃　改美國設廠生產以享稅務優惠

【TSLA】Tesla高管暗示將推出一款廉價電動車　目標要「高產高銷量」

記者：余倩敏

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 市場拓展 Tesla

上一篇文章

【美國加息】安聯：聯儲局別無選擇、本周至少加厘0.75厘　美國家庭正用儲蓄來支持消費

下一篇文章

【恒大危機】恒大9.21舉行「20恒大04」債券持有人會議　再闖關申請延期兑付債息一年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英女王國葬】英女王國葬今舉行　有哪些渠道可以收看直播？
【英女王國葬】英女王國葬今舉行　有哪些渠道可以收看直播？
【中美關係】拜登：已警告習近平若違反對俄制裁　美國或叫停向中國投資
【中美關係】拜登：已警告習近平若違反對俄制裁　美國或叫停向中國投資
【香港經濟】本港據報最快本周公布檢疫隔離安排變成「0+7」　部分社交距離措施亦有望「鬆綁」
【香港經濟】本港據報最快本周公布檢疫隔離安排變成「0+7」　部分社交距離措施亦有望「鬆綁」
【美國加息】高盛料聯儲局未來兩次會議加快加息　降明年美國經濟增長預測至1.1%
【美國加息】高盛料聯儲局未來兩次會議加快加息　降明年美國經濟增長預測至1.1%
【環球加息】本周11家央行議息　儲局料加息0.75厘　港息將本周期首次跟加
【環球加息】本周11家央行議息　儲局料加息0.75厘　港息將本周期首次跟加
【港股夜期+北水】恒指夜期跌47點　北水錄12億元淨流出　買騰訊沽美團（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌47點　北水錄12億元淨流出　買騰訊沽美團（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款