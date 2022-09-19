【TSLA】回應調整在華銷售策略傳聞　Tesla：內地銷售渠道仍處正常拓展節奏

▲ Tesla指內地銷售渠道仍處於正常拓展節奏。

日前外電引述消息人士指，Tesla（美：TSLA）擬調整在華銷售策略，包括關閉位處北京等地購物中心的陳列室，因封控期間陳列室人流大減。不過，Tesla周一回應消息指，在內地的銷售渠道仍處於正常拓展節奏。

上周外電報導稱， Tesla計劃調整內地零售策略，更重視內地成本較低的郊區分店，而有關分店亦會提供維修服務，公司更為此加大在內地招聘技術人員及其他服務人員的力度。

另外，內媒引述上海企事業單位環境信息公開平台指，Tesla的上海超級工廠第二階段產線優化項目在9月1日已完工並開始測試，投資總額達12億元人民幣。此次產線優化項目，是Tesla在現有工廠內進行擴建，通過提高生產節拍擴大產能。

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記者：余倩敏