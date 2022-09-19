【加密貨幣】加息憂慮影響　比特幣跌破19000美元

美國聯儲局本周議息，市場預計屆時將加息0.75厘，受加息憂慮影響，比特幣（bitcoin，BTC）周一（19日）跌穿19,000美元的三個月低點。

投資者等待聯儲局議息結果，以比特幣為首的加密貨幣大跌，據Coindesk數據顯示，比特幣現跌約8.01%至18,405.59美元，為自6月以來的低位。

以太幣（Ethereum，ETH）亦下跌10.89%至1,292.64美元，是自7月以來的低位。

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責任編輯：黃苑筠