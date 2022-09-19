【英女王國葬】生前珍藏無數 會揀邊幾款珠寶陪葬？

英女王伊利沙伯二世生前珍藏大量珠寶首飾，也經常配搭不同款式珠寶亮相。外媒盤點英女王歷年出席國事場合或外訪穿戴珠寶的經典造型，估計英女王選擇了其中3款有特殊意義的珠寶作為陪葬品。

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）生前佩戴的珠寶，分為英國王室收藏和私人珍藏兩大類。

首類始於維多利亞女王當年大肆收藏珠寶，其後再由英王喬治五世（King George V）妻子瑪麗王后（Queen Mary）再擴大藏品數量，王室經歷多代以來積累了大量稀世珍寶。

而第二類則為英女王獲贈的禮物和自己購買的300件珠寶，當中包括98枚胸針、46條頸鏈、34對耳環、15枚戒指、14隻手錶及5件吊墜。

以下為王室收藏的部分藏品

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以下為英女王部分私人珍藏

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英媒估計英女王最有可能選擇3樣珠寶陪葬。第一樣為祖父喬治五世在英女王幼年時送贈的三股珍珠頸鏈，英女王多年來珍而重之，多次佩戴現身重要活動。

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第二樣為瑪麗王后送贈的一對珍珠耳環，英女王也十分喜歡珍珠耳環典雅高貴的設計，多年來曾送珍珠耳環給不少王室女性成員。

第三樣則為英女王的婚戒，這枚婚戒是英女王父母1923年結婚時用威爾斯純黃金打造的結婚戒指，在英女王結婚時轉贈給她做為禮物，有重要的傳承意義。

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責任編輯：鄭錦玲