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【大行報告】摩通跨級上調至「增持」 周大福逆市升6.2%

股樓投資 17:52 2022/09/19

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周一（19日）大市仍然低迷，不過周大福（01929）獲摩根大通看好，將其投資評級跳級上調至「增持」，目標價升至19元，加上政府放風推「0+7」檢疫利好零售，推動股價升逾6.2%，收市報15.38元，成表現最好的藍籌。

 

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

 

摩通早前指隨著新任副董事長任命，以及業務戰略重新聚焦於鑲嵌珠寶領域，該行看好其潛在利潤率增長空間，預期將推動盈利增長優於預期，以及獲得估值重評。因此該行將周大福投資評級由「減持」一舉上調至「增持」，目標價由12元升至19元，但提醒股價可能因短期中內地部分地區限制出行而面臨一定壓力。另外在政府放風有望在11月前推行「0+7」的入境隔離措施下，周大福在內的零售股今日造好。

 

【延伸閱讀】一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價【見下頁

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摩通指周大福股價過去兩年已經歷四個上升下跌週期，主要因市場密切關注其短期銷售趨勢及開店步伐，令其股價表現與收入而非盈利表現相掛鉤，對此交易模式持審慎看法。該行亦表示在市場競爭緩和以及公司新產品穩定推出下，將有助今年維持盈利雙位數增長。

 

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

 

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撰文：鄭昊彤

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大行報告 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 增持 港股 周大福（01929）

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