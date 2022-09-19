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放風檢疫「0+7」利好旅遊業 東瀛遊勁升超一成

股樓投資 17:54 2022/09/19

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早前醫務衞生局局長盧寵茂表示政府正積極考慮入境人士檢疫「0+7」方案，市場憧憬旅遊業恢復，周一（19日）旅遊相關部份股受消息惠及錄得升幅，東瀛遊（06882）更升逾11.5%，收市報0.68元。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

 

盧寵茂於電台節目中表示對縮短酒店檢疫持正面態度，相信短期內會有數據支持，又對11月能否放寬時表示「可以更早」。除東瀛遊外、香港中旅（00308）錄得升幅2.2%，收報1.38元；國泰航空（00293）亦有1%升幅，收報8.64元。

 

【延伸閱讀】一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價【見下頁

    點擊圖片放大
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他亦指政府的方向是提升與國際接軌，但不希望防政策在收緊與放寬之間左搖右擺。目前香港的入境人士檢疫措拖為「3+4」，即三日酒店隔離及四天社區醫學監察，為8月初自七日酒店隔離的放寬調整。

 

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

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撰文：鄭昊彤

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香港中旅（00308） 國泰航空（00293） 港股 盧寵茂 東瀛遊（06882）

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