放風檢疫「0+7」利好旅遊業 東瀛遊勁升超一成

早前醫務衞生局局長盧寵茂表示政府正積極考慮入境人士檢疫「0+7」方案，市場憧憬旅遊業恢復，周一（19日）旅遊相關部份股受消息惠及錄得升幅，東瀛遊（06882）更升逾11.5%，收市報0.68元。

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盧寵茂於電台節目中表示對縮短酒店檢疫持正面態度，相信短期內會有數據支持，又對11月能否放寬時表示「可以更早」。除東瀛遊外、香港中旅（00308）錄得升幅2.2%，收報1.38元；國泰航空（00293）亦有1%升幅，收報8.64元。

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他亦指政府的方向是提升與國際接軌，但不希望防政策在收緊與放寬之間左搖右擺。目前香港的入境人士檢疫措拖為「3+4」，即三日酒店隔離及四天社區醫學監察，為8月初自七日酒店隔離的放寬調整。

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撰文：鄭昊彤