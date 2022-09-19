【中資券商股】 鼓勵券商降費令市場意外 瑞信下調多隻中資券商股目標價

瑞信發表研究報告指，國務院辦公廳日前出台《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本的意見》，鼓勵證券、基金、擔保等機構，進一步降低服務收費，是令人意外的負面消息，並預期市場將關注中資券商的經紀佣金率、資管費率、金融產品認購費率及託管清算費率的下行壓力。

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報告指出，估計相關消息將對券商股明年稅後純利降3至7%，當中廣發證券（01776）影響最大。該行將4隻中資券商股目標價下調約5%至10%，包括中信證券（06030）、中金公司（03908）、及東方證券（03958），最新目標價分別為20.1元、20.4元、12.3元及3.7元，除了東方證券投資評級為「中性」之外，其餘均為「跑贏大市」。

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記者：郭秀慧