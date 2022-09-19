【恒大危機】恒大9.21舉行「20恒大04」債券持有人會議　再闖關申請延期兑付債息一年

▲ 【恒大危機】恒大9.21舉行「20恒大04」債券持有人會議 再闖關申請延期兑付債券一年

中國恒大 （03333） 發公告指，現定於周三（21日）及周四（22日）召開2022年第二次債券持有人會議，擬審議關於變更境內債「20 恒大 04」持有人會議相關時間的議案及關於調整「20恒大04」債券利息兌付安排的議案。

中國恒大有意申請將「20恆大04」債券於2020年9月23日至2022年9月22日期間的利息支付時間，調整至 2023年3月23日完成支付。

值得留意是，今年3月中國恒大舉行第一次持有人會議，獲債權人通過將「20恒大04」於2020年9月23日至2021年9月22日期間的利息支付時間，調整至2022年9月23日。

境內債「20 恒大 04」於2020年9月23日完成發行，發行規模40億元（人民幣，下同），票面利率 5.80%，債券期限 5 年，附第3年末發行人票面利率 選擇權及投資者回售選擇權。

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編輯：李哲毅