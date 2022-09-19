【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

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01:57 HIBOR

12:30 旭輝控股集團 (00884)

14:10 海爾智家 (06690)

14:40 建設銀行 (00939)、中國銀行 (03988)、農業銀行 (01288)

16:20 信義光能 (00968)、協鑫科技 (03800)、蔚來-SW (09866)

18:00 理想汽車 (02015)

23:00 阿里巴巴 (09988)

32:00 商湯 (00020)

1:20:45 呷哺呷哺 (00520)



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