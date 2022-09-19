【美國經濟】拜登：疫情已結束　美國將能控制通脹

美國總統拜登（Joe Biden）接受外媒訪問時表示，新冠肺炎疫情已結束，已經無人戴口罩，並表示美國將能控制通脹，經濟能夠軟著陸。

拜登接受哥倫比亞廣播公司節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時表示，隨著聯儲局加息，經濟能夠軟著陸。他認為，美國會透過繼續發展經濟，以避免衰退。

美國消費者物價指數（CPI）自6月達到按年增9.1%後，就沒有再攀升，拜登認為，隨著處方藥價格、能源價格、生活成本下降，通脹將會得到控制。

至於疫情方面，拜登指，疫情已經結束，已經沒人在戴口罩，不過當局仍就疫情問題，進行多項相關工作。

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責任編輯：黃苑筠