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【大行看法】普徠仕：聯儲局或再誤讀通脹升溫的威脅　籲增持現金、減低股票比重

股市 17:16 2022/09/19

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普徠仕：聯儲局或再誤讀通脹升溫的威脅　對風險謹慎、降低股票比重

普徠仕發表報告指，聯儲局在過去一個月進一步加強緊縮政策，優先解決通脹問題，經濟增長問題將容後處理，但聯儲局或再次誤讀通脹升溫的威脅。儘管通脹不太可能短期回落到2%目標，但下降速度可能比聯儲局緊縮政策所暗示的要快得多，令市場懷疑明年聯儲局主席鮑威爾的發言會否與降息有關。

普徠仕對風險持適度謹慎態度，降低股票比重，並提高債券和現金比重。該行指，注重價值型和增長型股份的平衡，因增長放緩不利於周期性股票，而利率上升則使增長型股票承壓。

該行指，最近的就業數據有所改善，將有助於舒緩勞動市場緊張和工資壓力，而通脹的其他推動因素，包括房租和業主等價租金仍在上升，但近幾個月來上升步伐開始有所放緩。

美樓市疲弱將顯露對經濟板塊的真正影響

利率攀升迅速減低住房需求，使樓價及房屋銷量下降，並迫使一些從事按揭貸款的機構在經濟下行中開始裁員。普徠仕指，雖然房屋估值明顯過高，但與2008年次級房貸危機相提並論可能有些牽强，因爲現時貸款人的信用基本面已不成問題。

融資成本持續攀升令人難以負擔，並抵消了近期的房價疲弱。然而，未來房屋市場疲弱將對不同經濟板塊造成真正影響，包括建築支出和按揭貸款，以及更廣泛的消費開支。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、 澳博控股、 浙江世寶

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編輯：袁諾曦

通脹 經濟 股票 美國聯儲局

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