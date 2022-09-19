【英女王國葬】喬治開始了解曾祖母身份 凱特指細仔未太明

英女王國葬將於當地時間周一（19日）舉行，王儲威廉王子的長子喬治王子及長女夏洛特公主會出席。威廉太太凱特透露，喬治已開始明白英女王的身份，但幼子路易小王子仍未明白曾祖母逝世，近日亦不斷問問題。

烏克蘭第一夫人代夫弔唁 與凱特會面 【下一頁】

各地賓客陸續抵達倫敦準備出席英女王國葬，凱特（Kate Middleton）近日亦有接待部分人士。澳洲總督赫爾利（David Hurley）透露，兩人會面時凱特曾透露子女對英女王逝世的反應。

凱特表示，現年9歲的長子喬治（Prince George）開始明白曾祖母的身份，並漸漸理解現時發生的事情，但7歲的夏洛特（Princess Charlotte）及年僅4歲的幼子路易（ Prince Louis）則仍未完全明白。

喬治王子夏洛特公主出席英女王國葬 有一重要角色 【下一頁】

英國王室夏季有到蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）渡假傳統，今年威廉一家亦有到訪。凱特指，路易近日不斷問類以後是否仍能在巴爾莫勒爾如常玩遊戲，及英女王是否不會前往等類似問題。凱特同時透露，現時三人狀態良好，學校亦有提供照顧。

喬治及夏洛特將會出席英女王周一舉行的葬禮，亦會跟隨父母，步行護送英女王靈柩到西敏寺（Westminster Abbey），路易則因年幼而不會出席。兩人將分別列隊於父母身後，跟隨他們則分別為哈里王子（Prince Harry）及其太太梅根（Meghan Markle）。

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責任編輯：李俊儀