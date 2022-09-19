【大行報告】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外

高盛發表研究報告，保持對內地國有房企的偏好，首選中國海外（00688），惟看淡10家民營內房開發商，將其盈利預測及目標價平均下調逾20%，其中將碧桂園（02007）、禹洲集團（01628）、富力地產（02777）及已停牌的世茂評級下調至沽售。內房股普遍受壓，遭高盛削價22%的龍湖集團（00960）跌逾6%，收報26.4元；碧桂園跌3.3%，報2.34元；華潤置地（01109）亦跌近3%，報33.15元；中海外跌1.8%，報22.15元。

大行予民營內房股最新投資評級及目標價﹕

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該行表示，受評的10家民營內房開發商上半年核心利潤平均按年下降86%，收入下降23%，毛利率跌至20%，總資產更首次收縮3%。該行指，雖然民營房企有息債務總額較去年底平均下降5%，但再融資風險仍然揮之不去，短期債務比例上升至34%，對比去年底為27%。

報告提到，世茂基本面和流動性趨勢繼續惡化，三條紅綫測試失敗，缺乏再融資渠道及母公司支持，土地儲備萎縮，財務投資能力受限，難見有轉機，因此將其2022至2024年盈利預測平均下調64%。

不過，該行認為，即使國有房企受市場疲弱影響，但可銷售資源及更具彈性的資產負債表正在增長，亦有更好融資渠道，令國有房企和部分民營房企在政策寬鬆支持令市場復甦中佔據有利位置，亦受益於能以更低成本投資未來成長。

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記者：郭秀慧