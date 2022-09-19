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拜登揚言新冠疫情已完結 拒透露會否爭連任

環球社會熱點 17:13 2022/09/19

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美國總統拜登現時身處英國，出席英女王伊利沙伯二世的國葬。他早前接受哥倫比亞廣播公司的專訪日前播出，當中他表明認為新冠肺炎疫情已經結束，但承認美國仍需努力解決病毒帶來的問題。同時，他拒絕明確透露是否爭取連任。

【英女王國葬】拜登稱世界因有英女王而更好 很榮幸曾經會面 【下一頁】

周日（18日）播出的專訪內，拜登（Joe Biden）直言認為疫情已經結束，惟美國與新冠病毒仍存在未解決的問題，需要繼續努力。拜登指現時美國已無人戴口罩，民眾似乎無大健康疑慮，認為一切正在改變。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，美國過去兩周平均每日通報約6.5萬宗確診，幾乎所有州份確診呈跌勢，疫情較拜登上任初期比較已明顯下滑。

現時美國每日新冠死亡個案大約400宗，疾控中心（CDC）預期，下月重症及死亡人數將維持穩定。CDC上周公布的研究亦顯示，感染新冠並誘成重症的風險跌至新低。研究人員估計，高免疫水平﹑疫苗接種及過往感染率高﹑預防性治療及Omicron亞變種的特性降低風險。

【英女王逝世】英國舉國默哀一分鐘 查理斯三世招待各國政要  【下一頁】

同時，年屆80歲的拜登在訪問中拒絕確認自己會出戰2024年總統大選。拜登聲稱，自己有意參選，但目前只有意願，暫時未有確切決定，結果留待往後揭曉。拜登去年曾宣稱，角逐連任與否取決於健康狀況。

另外拜登強調，聯邦調查局（FBI）搜查前總統特朗普（Donald Trump）佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）前，自己未收接獲事前匯報，亦無干預司法部任何行動。

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責任編輯：吳漢培

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