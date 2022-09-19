  • 30°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

最新失業率稍回落至4.1%　好過市場預期

理財智慧 17:07 2022/09/19

分享：

分享：

政府統計處今日（19日）公有最新失業率，由今年5月至7月的4.3%，今年6月至8月下跌至4.1%，比市場預期4.2％好。就業不足率亦由5月至7月的2.2%下跌至2.0%。

總就業人數則增加1.62萬人，總勞動人口亦增加約9900人；失業人數減少約6300人，就業不足人數亦減少約7,900人。

統計處表示，比較今年5月至7月，6月至8月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率及就業不足率均見下跌。

大和料恒指18500點現技術支持   另推薦12隻首選股份【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

勞工及福利局局長孫玉菡表示，本地經濟活動部分受第二階段消費券計劃支持而繼續恢復，勞工市場也隨之進一步改善。

孫玉菡又表示，預料勞工市場應會在短期內進一步改善。消費券計劃應會繼續支持本地消費需求，惟近期金融狀況收緊或會對消費構成不利影響。此外，本地疫情發展亦可能會對經濟活動以致勞工市場有影響。

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

孫玉菡 電子消費券 疫情 就業 失業 勞工及福利局 就業人數 政府統計處 香港 金融

上一篇文章

【中芯國際 981】 非執董任凱涉嚴重違紀受查 中芯指不影響經營和財務 股價一度跌近3%

下一篇文章

【職場熱話】見工遇著奇怪HR 求職者因身上欠一物件 被告知不會作考慮 網民：佢可能考緊你應變力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

八達通將推出一卡通 適用於內地公共交通
八達通將推出一卡通 適用於內地公共交通
【新股IPO】萬物雲2602下周一招股 一手入場費5323元　
【新股IPO】萬物雲2602下周一招股 一手入場費5323元　
【iPhone 14】美團啟用無人機運送iPhone 深圳首訂單僅耗時近6分鐘送貨
【iPhone 14】美團啟用無人機運送iPhone 深圳首訂單僅耗時近6分鐘送貨
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【山地悠遊人生@iM網欄】終於有得搭 香港首架無人駕駛巴士
【山地悠遊人生@iM網欄】終於有得搭 香港首架無人駕駛巴士
【港交所388】港交所旗下LME 遭多間對沖基金於倫敦法院控告
【港交所388】港交所旗下LME 遭多間對沖基金於倫敦法院控告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款