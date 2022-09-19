最新失業率稍回落至4.1%　好過市場預期

政府統計處今日（19日）公有最新失業率，由今年5月至7月的4.3%，今年6月至8月下跌至4.1%，比市場預期4.2％好。就業不足率亦由5月至7月的2.2%下跌至2.0%。

總就業人數則增加1.62萬人，總勞動人口亦增加約9900人；失業人數減少約6300人，就業不足人數亦減少約7,900人。

統計處表示，比較今年5月至7月，6月至8月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率及就業不足率均見下跌。

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勞工及福利局局長孫玉菡表示，本地經濟活動部分受第二階段消費券計劃支持而繼續恢復，勞工市場也隨之進一步改善。

孫玉菡又表示，預料勞工市場應會在短期內進一步改善。消費券計劃應會繼續支持本地消費需求，惟近期金融狀況收緊或會對消費構成不利影響。此外，本地疫情發展亦可能會對經濟活動以致勞工市場有影響。

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