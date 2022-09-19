【彭博富豪榜】印度富豪爬貝索斯頭　1,469億美元身家成全球第二富豪

彭博富豪榜排名近日有所變動，電商龍頭亞馬遜（Amazon）內創辦人貝索斯（Jeff Bezos）本為全球第二富豪，僅排在馬斯克（Elon Musk）其後，不過印度富商阿達尼（Gautam Adani）以1,469億美元身家，超越貝索斯，一躍成全球第二富豪。

阿達尼港口業務和大宗商品貿易發跡，如今經營印度第3大企業集團阿達尼集團（Adani Group），業務涵蓋煤礦開採、食用油、機場和傳媒等。

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而阿達尼持有75%股份的集團旗艦公司阿達尼企業（Adani Enterprises），自2020年3月以來股價飆升幅度27倍以上，公司股價單計今年升幅已超過115%。而其資產之所以能急速增長，主要是由於近年能源價格飛漲，印度政府大力提倡採用可再生能源。

亞馬遜股價今年以來已累計下跌超過25%，令貝索斯的淨資產減少近100億美元，跌至約1,458億美元。

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