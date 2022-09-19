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【香港經濟】本港6至8月失業率降至4.1%　勞福局：失業率短期有望進一步改善

宏觀解讀 16:53 2022/09/19

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【香港經濟】本港6至8月失業率降至4.1%　勞福局：失業率短期有望進一步改善

政府統計處公布，今年6月至8月經季節性調整的失業率為4.1%，較由5月至7月的4.3%下跌0.2個百分點，就業不足率亦由5月至7月2.2%，降至8月的2%。勞工及福利局局長孫玉菡預期，失業率短期有望進一步改善，改善的幅度將很大程度視乎本地經濟活動的表現。

差不多所有主要經濟行業失業率均見下跌

6月至8月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業和藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業、教育業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

孫玉菡表示，本地經濟活動部分受第二階段消費券計劃的支持而繼續恢復，勞工市場也隨之進一步改善。她預期勞工市場應會在短期內進一步改善，改善的幅度將很大程度視乎本地經濟活動的表現。消費券計劃應會繼續支持本地消費需求，惟近期金融狀況收緊或會對消費構成不利影響。此外，本地疫情發展亦可能會對經濟活動以致勞工市場有影響。　　

總就業人數由5月至7月的359.31萬人，上升至6月至8月的360.92萬人，增加約1.6萬人。同期總勞動人口亦由376.13萬，上升至377.12萬人，增加約9900人；失業人數（不經季節性調整）則由5月至7月的16.82萬人，下跌至6月至8月的16.19萬人，減少約6300人；同期就業不足人數亦由8.43萬下跌至7.64萬，減少約7900人。

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編輯：葉志偉
　　 
 

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