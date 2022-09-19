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【異動股】京東物流全日跌9%　劉強東早前轉讓關聯企業股份予副總裁

當炒股 18:16 2022/09/19

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【異動股】京東物流全日跌9%　劉強東早前轉讓關聯企業股份予副總裁

京東物流 （02618） 上周五（16日）公布旗下關聯公司股權轉讓後，周一全日跌8.7%，收報14.92元；京東集團 （09618） 跌2.5%至217.4元；京東健康 （06618） 則不跌反升0.3%至49.5元。

京東物流公布，劉強東訂立股權轉讓協議，同意將關聯企業西安京東45%股權，轉讓於京東集團副總裁繆欽。經過股權轉讓後，繆欽、李婭雲及張雱，分別持有西安京東45%、30%及25%股權。

京東健康公布，劉強東同日亦轉讓關聯企業宿遷天寧45%股權，轉讓於繆欽，經過轉讓後，持股比例與西安京東相若。宿遷天寧主要從事藥房及醫療業務。

據集團公告指出，劉強東作為非執行董事，不參與公司日常經營，簽署文件存在困難，為提高行政效率，因此轉讓予繆欽。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、 澳博控股、 浙江世寶

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記者：宋佩恩

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港股 京東物流（02618） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 異動股 劉強東 京東（美：JD）

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