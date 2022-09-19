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【英女王國葬】英女王國葬舉行前夕　西敏寺上再現彩虹

Hot Talk 16:43 2022/09/19

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英文王伊利沙伯二世今日舉行國葬，全球多國元首及國家代首均會出席，英國當局亦估計逾百萬人會送別英女王。在英女王國葬舉行前夕，倫敦市中心再現出現彩虹，劃過溫莎城堡（Windsor Castle）、大笨鐘、西敏寺等多個地方。英國議員Cllr Joe Porter更在社交網站上指，這是英女王葬體舉行前夕，西敏寺上最不可思議的彩虹。

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英女王國葬今舉行　有哪些渠道可以收看直播？【下一頁】

英女王國葬儀式預計於本港時間晚上6時舉行，國葬儀式舉行完畢後，英女王靈柩將會被移送到海德公園，再由靈車送往溫莎城堡，並舉行私人喪禮。

英女王登基70載　圖集回顧這位英國在位最長的君主【下一頁】

英女王於英國時間9月8日下午逝世，享年96歲。白金漢宮下半旗致哀，而在英女王死訊宣布不久，倫敦上空出現了雙彩虹。

相關文章：【英女王國葬】喬治王子、夏洛特公主將出席儀式　與王室成員一同步入西敏寺教堂

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