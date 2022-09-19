【貿易數據】7月對外商品貿易貨量及價格　進出口貨量跌逾16%

▲ 政府統計處發表7月份對外商品貿易貨量及價格統計數字，進出口貨量跌而價格上升。（資料圖片）

政府統計處發表7月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。顯示7月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌16.2%及16.9%。以今年首七個月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌8.8%及8.3%。

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經季節性調整的數字顯示，截至今年7月為止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨量下跌4.7%，而商品進口貨量則上升0.8%。本年7月與去年7月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升9.2%及8.5%。今年首7個月與去年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升9.1%及9.4%。



7月與去年同期比較，輸往美國（-21.7%）、中國內地（內地）（-19.8%）及台灣（-11.8%）的整體出口貨量錄得跌幅。另一方面，輸往越南（12.6%）及印度（32.9%）的整體出口貨量則上升。至於輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：內地（11.3%）、美國（9.5%）、台灣（7.3%）、越南（6.5%）及印度（3.4%）。

進口方面，7月與去年同月比較，來自韓國（-28.2%）、內地（-27.0%）、日本（-10.1%）、新加坡（-8.6%）及台灣（-2.8%）的進口貨量錄得跌幅。來自所有主要供應地的進口價格均上升：內地（12.9%）、韓國（10.5%）、台灣（5.9%）、新加坡（3.5%）及日本（0.6%）。

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責任編輯：王浩賢