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【中芯國際 981】 非執董任凱涉嚴重違紀受查 中芯指不影響經營和財務 股價一度跌近3%

股樓投資 17:08 2022/09/19

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中芯國際（00981）公布，從中央紀委國家監委網站獲悉，公司非執行董事任凱，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查，和北京市監委監察調查，因此無法履行董事職責。受消息影響，股價一度低見15.84元，最多跌2.8%，收報16.06元，跌1.5%，成交額3億元。

大行予中芯國際投資評級及目標價﹕

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中芯表示，鑒於上述原因，任凱目前無法履行董事職責，而任凱除了擔任非執董、董事會戰略委員會成員職務外，未擔任該集團其他任何職務，不參與日常經營管理，而該事項不會對經營和財務狀況等產生影響。公司又指，將關注調查進展，並將按照上市規則適時作出進一步公告，以向其股東及潛在投資者通告任何進展。

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記者：郭秀慧

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經濟 目標價 港股 中芯國際（00981）

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