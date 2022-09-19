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【人幣定存】半年人幣定存最高息2.58厘 大小港銀掉頭加存息

16:38 2022/09/19

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恒生及星展等近日掉頭加人幣存息。

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人民幣定期存款經歷持續逾月的減息潮後，最近大逆轉，上商預告明天（9月20日）全面加息0.1厘，當中最高息是1年的2.25厘。而上周共有5間大小行掉頭加息，包括恒生 （00011） 於上周五（16）加3個月年息0.5厘至重上兩厘；半年年息更大幅上調0.5厘，新報2.2厘。同樣，星展於上周四（15日）全面加息，當中1個月年息勁升0.8厘至1.8厘；3個月、半年及1年年息齊加0.3厘，劃一至重返兩厘關。上商亦全面加3個月以上存息，交銀香港及建行亞洲更一周兩連加。

不過，專家仍料中長期計存息易減難加，若手持人民幣者不想在滙價低殘位蝕讓賤賣，宜趁業界在季結前趕加息尾班車，先鎖定高息定存，冀賺息幫補弱滙。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早（19日）回應本報查詢指，剛下調人民幣預測，原本3個月、半年到1年料為6.95，現已調低至7.1；而短期內預期人幣在7.19有初步支持。

洪灝：人民幣走軟顯示全球經濟基本面不斷弱化【下一頁

另方面，明天（20日）人行來港發行50億元人民幣半年期央票，市料中標息率或低於同期定存的2.58厘。而今年6月曾標售的半年央票，最高接納息率為2.3厘，較3月時的2.6厘低。

比併定存的最高息，目前1年息率以華僑永亨的2.8厘稱王。3個月期及半年期年息爆冷由美資大行花旗奪冠，齊報2.58厘。1個月年息以富邦的4.88厘居首。7天年息呈雙冠王，南商及富邦俱為13.88厘。

人民幣滙價方面，「7」算攻防戰終失守，上周四離岸價率先破7。本來人行為穩滙價，早一天、即上周三（15日）正式下調金融機構外滙存款準備金率2個百分點，由現行8%下調至6%。可惜，強美元難扭轉人民幣的跌勢，上周五（16日）在岸價在亞洲收報7.0166，今天暫報7.0076。

專家普遍料聯儲局於本周四（22日）加息0.75厘後，人民幣續試低位。廖嘉豪指，人行下調外滙存款準備金率，9月中䆁出約190億美元的流動性，有助增加在岸市場的美元供應，減低美元的融資成本，從而減慢人民幣的貶值速度。

ING彭藹嬈：人行下調外滙存款準備金率難阻人幣跌勢【下一頁

不過，廖嘉豪認為，根據過往經驗，下調存款準備金率對人幣的影響只屬短暫，未必可以改變整體方向。

華僑銀行經濟師謝棟銘認為，直接導致上周人民幣破7是中間價，因中間價持續七個交易日圍繞在6.91，但上周五中間價開在6.93，市場解讀為中央默許人幣緩貶。

謝楝銘憶述，2015年以來，人幣已經歷幾輪起伏，中央為緩解貶值速度而採的措施，包括中間價啟動逆周期因子，調整外滙存款準備金等方式，減緩人幣單邊波動，以及增加做空人民幣成本。

可是，此輪貶值並非由於外滙供需失衡及資本外流導致，主要受美元升值，隨着中美息差進一步拉大，人幣掉期率大幅下降，也大幅降低做空人幣的成本。由於美元利率大幅上漲，做空人幣的淨息差，使得持有人幣空頭變得更有吸引力，這也意味着人行的逆周期措施，可能不會像過去般有效。

華僑永亨經濟師姜靜補充，今年以來美元升值超過14%，而此輪破7前，人幣貶值大約跌8至9%。而2018至2019年上一輪貶值周期中，美元抽升12%左右，同期人幣貶值逾14%。今趟貶值相對低於其他主要貨幣，主因是中國強勁的貿易順差，但隨着近期出口前景弱化，以及市場對中國悲觀情緒上升，人幣或出現補跌。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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