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【人才培訓】科技成入職必修技能　微軟計劃積極培訓

科技 17:00 2022/09/19

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(法新社)

數碼轉型成企業必要考慮，相關人才更是重要發展元素，科企微軟香港及澳門總經理陳珊珊就指資訊科技已成為人才所必需，就如語言一樣在申請入職時是一個重要技能。

【人才難求】生科企業實習計劃　育新世代專才

陳珊珊表示，兩年疫情下科技革新，企業混合工作模式成常態，不過香港企業有不少舊有系統需要兼顧，舉例如香港教育及公共機構都面對轉型，在疫情下，80%香港學校採用該公司的Teams方案作混合教學。

陳珊珊表示會與香港學界共同培育科技人才。

【數碼轉型】怡和餐飲採用Google Cloud建客戶數據平台　加強消費者為中心行銷策略

年青人是社會未來人才，陳珊珊亦提到不單只中學就連小學生在創科想法上亦常有新意，該公司早前的Junior Imagine Cup比賽亦有香港小學生在過千參加者中成功晉級10大行列。提到在香港市場發展想法，陳珊珊指2023年在香港會有5大策略，包括1.培訓科技人才、2.與超過2700個商業伙伴合作、3.建設世界級智慧城市、4.推動可持續發展及5.提升公眾對網絡安全關注。

記者：彭振濠

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