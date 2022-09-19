【康宏旗下】財富管理公司環一推動物友善福利　員工領養動物可獲特別假期

▲ 【康宏旗下】財富管理公司環一推動物友善福利 員工領養動物每年額外一日年假

愈來愈多企業實施寵物友善福利措施，康宏旗下財富管理公司環一（OnePlatform）宣布，為致力配合營造動物友善環境的社會大趨勢，並鼓勵員工「以領養代替購買」，推出一系列動物友善福利措施，包括為領養動物的員工提供額外特別假期、員工投保寵物保險可享有折扣優惠等。

OnePlatform 環一財高管理商業平台總監胡啟深表示，香港很多家庭都有養寵物，而且也為家庭成員帶來不少歡樂，然而同時有不少動物被遺棄，因此

非常鼓勵員工領養流浪動物，今次公司推出一系列動物友善福利措施，希望做到帶頭示範作用。

新增的動物友善措施包括：

1. 員工若於獲政府認可的慈善團體領養動物，可獲得額外兩天領養動物假期； 2. 領養動物後，每年可享有額外多一天的年假； 3. 若員工家中的寵物離世，公司將提供一天喪假； 4. OnePlatform員工投保寵物保險可享特別折扣優惠。

OnePlatform 日前（9月16日）邀請保護動物慈善協會（LAP）義工，帶同待領養的犬隻 Fiesta 及 Annabelle 到辦公室舉行 「動物領養分享會」，並向保護動物慈善協會（LAP）捐款 5萬元。

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責任編輯：李哲毅