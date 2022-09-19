【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀高級意菜新選擇 The Dining Room by BluHouse

上回講到尖沙咀Rosewood酒店增設了主打簡單意菜的BluHouse，與其說BluHouse的風格像一間超水準的food court，那麼毗鄰BluHouse的The Dining Room by BluHouse便是穩打穩紮的fine dining。The Dining Room提供散點餐牌及tasting menu，有選擇困難症的我當然揀了後者，一勞永逸。

侍應生為我們送上麵包籃，當中有芝士脆片、全穀麵包及迷迭香橄欖麵包；在高級意大利餐廳，高質的麵包及橄欖油是意料之內，比較令我印象深刻的是那支意大利香醋，酸中帶甜，連我那位對醋向來甚有偏見的老公也心思思想買支返屋企看門口。

餐廳在我到訪當晚未領酒牌，我又大意忘記自攜餐酒，便點了雞尾酒Watermelon Fizz；喝了第一啖，完全是我喜愛的味道，清甜的西瓜汁帶著話梅的鹹香，透心涼，未飲曬已經決定要encore。

頭盤是生牛肉他他，用了近臀部、少脂肪的牛腰肉，配搭新鮮朝鮮薊、火箭菜及茅屋芝士，醬汁味道不錯，口感如果可以更煙韌會更好。

麵食是在中心釀進了八爪魚的通心粉，八爪魚的火口剛好，不會太腍又不會太韌，醬汁是傳統的意大利蕃茄汁，吃完已飽了一半。

香煎西班牙鱸魚，配菜有番茄、橄欖及燉薯仔，配搭濃稠的白酒汁，屬正常發揮。

主菜是燒乳豬，皮燒得香脆可口，略嫌脂肪多了少許，有點膩；正方形的是炸豬肉醬，配搭嫩菠菜及蜜糖芥末醬，吃完十分飽。

芝士拼盤包含三款來自意大利的牛奶芝士，嗜甜的我覺得一旁的蜜餞及果蓉是不可或缺的「綠葉」，有它們在，多濃味的芝士也不怕。

甜品是傳統朗姆巴巴（Rum Baba），泡滿朗姆酒的拿破崙海棉蛋糕酒香四溢，底下莓果的果酸為甜品帶來一抹清新，加上雲呢拿芝士忌廉，吃罷十分滿足。

餐後美點有兩款：三角形那款是芝士酥，用鬆化的酥皮包著意大利綿羊奶芝士及橙皮，暖和的溫度讓人吃完很舒服；黑漆漆那款是70％法國朱古力，混入了杏仁及橙皮，濃郁、香口但不太甜。

總括而言，The Dining Room by BluHouse是穩穩當當的味道，如果要我揀，我還是會選擇外面比較輕鬆隨意的BluHouse。

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