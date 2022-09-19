  • 30°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 14災情】轉移資料到iPhone 14 Pro後無故死機　蘋果官方提供臨時解決方案

科技 16:30 2022/09/19

分享：

分享：

據MacRumors報道指，蘋果早前向員工發出內部文件，提到他們收到用戶投訴在轉移資料到新iPhone後，iPhone會出現死機情況。

蘋果（Apple）iPhone 14系列上周正式開賣，相信有不少人已成功入手。不過與此同時，卻有網民反映將舊iPhone的資料轉移到iPhone 14 Pro後，iPhone 14 Pro就無故死機。據悉，目前蘋果已知悉問題並開始進行調查，同時也提供臨時解決方案予受影響用戶。

【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max大升級　實試動態島+4K電影拍攝（多圖+有片）

【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max相機感光元件大升級　夜攝能力有幾強大？（多圖）

據MacRumors報道指，蘋果早前向員工發出內部文件，提到他們收到用戶投訴在轉移資料到新iPhone後，iPhone會出現死機情況。蘋果知悉問題後便已展開調查，發現用戶快速設置iPhone 14 Pro或iPhone 14 Pro Max兩款新機時，若透過iCloud恢復或將舊iPhone的數據轉移，都會出現相關問題。

蘋果建議，若死機情況出現超過5分鐘，將會建議他們強行重啟iPhone，步驟如下：1）按下調高音量按鈕並迅速放開、2）按下調低音量按鈕並迅速放開、3）按住側邊按鈕及4）當看到Apple 標誌顯示時，放開側邊按鈕即可。

另外，蘋果也提醒所有成功啟動和轉移舊機資料的用戶，應馬上更新系統版本至iOS 16.0.1。

【iPhone 14災情】蘋果證實iOS 16有Bug　導致新iPhone無法啟動

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本網的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【iPhone 14 Pro】iPhone 14 Pro動態島素材　加入小動物置頂設計
今日
【iPhone 14 Pro】iPhone 14 Pro動態島素材　加入小動物置頂設計
【iPhone 14開賣】iPhone 14 Pro Max 炒價一度可賺3000元　中東客遙控搶貨
2022/09/16
【iPhone 14開賣】iPhone 14 Pro Max 炒價一度可賺3000元　中東客遙控搶貨
【iPhone 14】iPhone 14系列正式開售　一文看清出機優惠（不斷更新）
2022/09/16
【iPhone 14】iPhone 14系列正式開售　一文看清出機優惠（不斷更新）
【iPhone 14開賣】幾十果粉排隊等開門　iPhone 14 Pro Max即放賺逾2000元(第二版）
2022/09/16
【iPhone 14開賣】幾十果粉排隊等開門　iPhone 14 Pro Max即放賺逾2000元(第二版）

你可能感興趣

【iPhone 14 Pro】iPhone 14 Pro動態島素材　加入小動物置頂設計
今日 11:55
【iPhone 14 Pro】iPhone 14 Pro動態島素材　加入小動物置頂設計
【iPhone 14開賣】iPhone 14 Pro Max 炒價一度可賺3000元　中東客遙控搶貨
17:08 2022/09/16
【iPhone 14開賣】iPhone 14 Pro Max 炒價一度可賺3000元　中東客遙控搶貨
【iPhone 14】iPhone 14系列正式開售　一文看清出機優惠（不斷更新）
15:53 2022/09/16
【iPhone 14】iPhone 14系列正式開售　一文看清出機優惠（不斷更新）
iPhone 智能服務 移動裝置 5G iPhone 14 Pro iPhone 14 iCloud Apple iOS

上一篇文章

【人才培訓】科技成入職必修技能　微軟計劃積極培訓

下一篇文章

【言論限制】YouTube、Meta推新措施　打擊網絡極端主義
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【黑客入侵】新加坡星巴克客戶資料遭外洩　涉及出生日期、住址及手機號碼
【黑客入侵】新加坡星巴克客戶資料遭外洩　涉及出生日期、住址及手機號碼
【iPhone 14 Pro】iPhone 14 Pro動態島素材　加入小動物置頂設計
【iPhone 14 Pro】iPhone 14 Pro動態島素材　加入小動物置頂設計
【地震預警】小米公布地震預警新專利　藉地震區路由器傳送通知予關機裝置
【地震預警】小米公布地震預警新專利　藉地震區路由器傳送通知予關機裝置
【機迷熱話】Sony證實PS VR2　無法兼容初代PS VR遊戲
【機迷熱話】Sony證實PS VR2　無法兼容初代PS VR遊戲
【iPhone 14】iPhone 14系列正式開售　一文看清出機優惠（不斷更新）
【iPhone 14】iPhone 14系列正式開售　一文看清出機優惠（不斷更新）
【iPhone 14開賣】iPhone 14 Pro Max 炒價一度可賺3000元　中東客遙控搶貨
【iPhone 14開賣】iPhone 14 Pro Max 炒價一度可賺3000元　中東客遙控搶貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款