【iPhone 14災情】轉移資料到iPhone 14 Pro後無故死機　蘋果官方提供臨時解決方案

▲ 據MacRumors報道指，蘋果早前向員工發出內部文件，提到他們收到用戶投訴在轉移資料到新iPhone後，iPhone會出現死機情況。

蘋果（Apple）iPhone 14系列上周正式開賣，相信有不少人已成功入手。不過與此同時，卻有網民反映將舊iPhone的資料轉移到iPhone 14 Pro後，iPhone 14 Pro就無故死機。據悉，目前蘋果已知悉問題並開始進行調查，同時也提供臨時解決方案予受影響用戶。

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據MacRumors報道指，蘋果早前向員工發出內部文件，提到他們收到用戶投訴在轉移資料到新iPhone後，iPhone會出現死機情況。蘋果知悉問題後便已展開調查，發現用戶快速設置iPhone 14 Pro或iPhone 14 Pro Max兩款新機時，若透過iCloud恢復或將舊iPhone的數據轉移，都會出現相關問題。

蘋果建議，若死機情況出現超過5分鐘，將會建議他們強行重啟iPhone，步驟如下：1）按下調高音量按鈕並迅速放開、2）按下調低音量按鈕並迅速放開、3）按住側邊按鈕及4）當看到Apple 標誌顯示時，放開側邊按鈕即可。

另外，蘋果也提醒所有成功啟動和轉移舊機資料的用戶，應馬上更新系統版本至iOS 16.0.1。

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責任編輯：曾曉汶

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