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【英女王國葬】烏克蘭第一夫人代夫弔唁 與凱特會面

環球社會熱點 16:30 2022/09/19

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英女王伊利沙伯二世今日（19日）舉行國葬，廣邀約500位外國政要出席。烏克蘭第一夫人奧萊娜代丈夫前往英國弔唁，並與英國王儲威廉王子的妻子凱特會面。

【英女王國葬】瞻仰長龍意外譜佳話 英男女排出一段情 【下一頁】

烏克蘭軍近日加緊反攻，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）繼續留守國内。而奧萊娜（Olena）則代表丈夫到英國，也會出席英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的國葬儀式。

    點擊圖片放大
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奧萊娜抵達倫敦後，前往西敏廳瞻仰英女王靈柩，期間神情肅穆。

奧萊娜周日（18日）前往白金漢宮與凱特（Kate Middleton）會面，也是英女王駕崩後，凱特首次以威爾斯王妃（Princess of Wales）的身份舉行特別會面。

兩人均身穿黑色過膝裙裝，並分別於兩張梳化上對坐交談。奧萊娜其後接受英媒採訪，稱她到訪英國是代表所有烏克蘭人，向英女王表達敬意。

奧萊娜指英女王與烏克蘭人民有著自由和保衛家園、捍衛自己的語言和文化等共同價值觀，更指烏克蘭人民都聽到英女王表態支持烏克蘭。

【英女王國葬】英女王點解揀葬於喬治六世紀念教堂？ 【下一頁】

她形容英女王是一名有無暇道德和聲譽的領袖，與烏克蘭人民同在，對他們來說至關重要。

威廉（Prince William）與凱特早前曾表態支持烏克蘭，稱他們與所有烏克蘭人民站在一起。兩人今年初曾先後到訪倫敦的烏克蘭文化中心及災難應急委員會總部，了解這些機構如何採取工作支援烏克蘭人民。

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責任編輯：鄭錦玲

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