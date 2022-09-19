【港元定存】港元定存息最高6厘 虛銀及中資行加P息前上調存息

▲ 匯立加半年港元定存息至2.8厘。

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9月已進入下半場，今天（9月19日）暫有3間銀行加港元定期存款息，包括TOM集團 （02383） 旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank），提高半年定存年息0.2厘，新息率至2.8厘，在虛銀中屬最高息。中銀香港 （02388） 、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank新推4個月有3厘，也是同存期的高息王。

而沉寂多時的招商永隆，剛推1年享3.05厘息的快閃定期電子優惠， 但只限今天。門檻為1萬元，如以上限1000萬元計，大戶在熊市下穩袋逾30萬元利息。

不過，追息族須由今天上午11時至下午7時50分內，憑招商永隆快閃定期存款優惠劵辦理定存交易，才可享特優定存息率，優惠在「招商永隆銀行一點通」手機App限時及不定期推出，每日名額有限，先到先得。

專家料本周初的吸存戰暫收斂，因市場聚焦超級星期四（22日）聯儲局議息，是否一如所料加0.75厘，以及預期本港的優惠利率（P）將跟加0.25厘。

回顧上周共有9間大小港銀在加P息前搶閘出招，包括恒生 （00011） 於上周五（16日）驟加3個月港元定存年息0.3厘至1.8厘，半年期年息更勁加0.4厘，新息率至2.5厘；但特選客戶的存息不變，半年期年息維持2.6厘。

另外，滙豐（HSBC）於中秋長假後即上調港元短存息，也是發鈔行連續兩周加息。東亞 （00023） 及大眾財務提高中短期息，南商、上商及建行亞洲全面加息，平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）向4個月年息埋手，交銀香港更一周兩連加。

值得留意的是，1年拆息已突破4厘，直逼4.1厘；1個月拆息7連揚，報2.45厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，預期在今輪加息周期聯儲局再加多4次息，累加兩厘，分別為：9月加75個基點，11月及12月或再各自加息50點子，明年首季可能加25點子，而美滙指數於今年底目標介乎111到112水平。

綜觀港元定存高息榜，市面冠絕全城的高息王，是集友7天年息享6厘。至於1個月期息率，滙豐於上周二（13日）把1個月年息勁加1厘，新息率至兩厘。該行另有相同存期享5厘，但玩法較另類，指定理財戶先參加特定的股票獎勵計劃，成功完成交易再做定存才獲額外加息。比併發鈔行，中銀香港1個月年息現為1.5厘，渣打香港同期 （02888） 是1厘。

3個月年息以花旗的2.88厘奪冠；半年期呈雙冠王，富邦及大新 （02356） 同為3.2厘；1年期方面，富邦及大眾財務皆為3.3厘，問鼎雙冠王。緊接其後是華僑永亨的3.18厘，工銀亞洲以3.05厘排第3。

此外，單以有搶攻定存的6間虛擬銀行的港元定存息相較量，1個月期年息以平安壹賬通的1.5厘摘冠。3個月年息是小米 （01810） 率頭的虛銀天星（AirStar Bank），以及工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），齊以2.3厘稱冠。半年期年息以匯立的2.8厘而居首，1年期息率以富融的3厘奪冠。

不過，眾安（ZA Bank）向合資格新用戶可獲額外加息1.7厘，優惠至9月底。而富融也有迎新獎賞，新客的1個月期有機獲額外3.91厘加息券，至10月底截止。

另方面，9間銀行已公布銀債的退款優惠，搶攻自上周三（14日）起向老友記退還175億元的向隅閒資，華僑永亨以388天享3.5厘年息居首，第2大高息王是集友328天的3.3厘年息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪