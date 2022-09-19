投資界在2022年不乏風險，商品見十年來最大的變動，歐洲內陸面對衝突升級的威脅，廣泛波動風險圍繞資產，以及聯儲局28年來首次加息75個基點。在這種深刻的不確定環境下，避險投資者自然會首先尋求現金的安全性，以保存資本和流動性。然而，面對40年來的最高通脹率的前景，很難想像現金會在長期內獲得樂觀實際回報。

處於兩難處境，大多數追求收入的投資者被迫在以下兩方面做出選擇：（a）風險較高的純信用基金的高收益，以跑贏通脹；或（b）資本的確定性和流動性，但現金/存款的收益較低。我們認為還有一個中間地帶可以實現——構建一個混合了投資級（IG）信貸和無風險國債的投資組合，使整體大於部分總和。通過分析（i）政府國債和（ii）IG企業信貸這兩種資產組合的風險/收益，我們發現，在信貸組合中增加10-20%的國債是將固定收益組合的整體波動性降到最低，而在資本穩定性和創收方面為投資者提供兩全其美的方案。

在很長一段時間內，投資者第一次因為承擔較少的風險而得到很好的補償。鑒於2022年全球央行的鷹派立場，80/20的信貸/國債組合的收益率現在接近4%，使同樣的固定收益組合在過去10年的收益率相形見絀。這與十年來量化寬鬆政策下收益率長期走低的趨勢背道而馳——投資者現在有了一個值得信賴的現金替代品，在不需要承擔過多風險的情況下提供了卓越的回報。值得注意的是，IG信貸的違約率在任何一年都沒有超過0.5%，即使經歷了2001年互聯網泡沫、2008年全球金融危機和2020年新冠肺炎疫情的經濟衰弱時期。由於利率曲線在歷史上是平坦的，投資者也可以保持在1-3年的期限段——不需要為了那一點額外的收益率而承擔過多的期限風險。

因此，我們相信，對於厭惡風險的收入尋求者來說，時機已經成熟，通過短期限的信貸/國債組合結構來實現安全、流動性和收益的最佳組合，以替代現金。我們稱之為「流動+」策略——在一個充滿不確定性的環境中，投資者需要有一個靈活的高品質固定收益投資組合，他們可以很容易地變現，以獲得在動盪市場中出現的機會，而高收入總是一個有利因素。

責任編輯︰梁浩碩