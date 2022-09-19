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【職場熱話】見工遇著奇怪HR 求職者因身上欠一物件 被告知不會作考慮 網民：佢可能考緊你應變力

理財智慧 16:32 2022/09/19

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求職者見試能否成功，取決於很多因素，但若因古怪的理由而落選，則不免會感到氣憤。近日有網民在討論區發帖，指最近去見工，還未開始問問題，HR望一望他，指他欠缺帶一個物件，不太適合那份工作，而事主隔了一星期仍沒有收到那家公司回覆，覺得很無奈。

事主見試經歷

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同場加映

對於事主的見工經歷，有網民認為HR反映了該公司的質素，不做也罷：「間公司可以請啲咁既 HR , 請你都咪做啦」、「咁嘅工，無必要都唔好做」、「唔緊要啦，如果佢請左你，有排受」、「講真個HR講得出呢d, 份工唔做好過做啦. 一陣入o左去做又話坐得唔夠直, 字寫得唔靚到時仲麻煩」

也有網民認為或許是HR在考驗事主的應對能力：「可能HR刻意隨口揾個challenging一啲嘅開場白，睇吓面試者嘅反應。冇標準答案，反而應對是否得體，甚至有能力反危為機，帶返話題出去，表現到自己，才最緊要。」、「如果唔系老作，HR可能考緊你應對能力，睇你點樣應付突如其來超出預期的質疑」、「

其他網民回應：

樓主當時應該即刻同佢講，一間咁守舊嘅公司都係唔啱我囉

你係咪去見Swatch Group、Fossil Group 果啲呀?

應該係已經內定有自己人要做呢份工，但表面上都要見下啲申請者

啲HR覺得自己睇人好叻，覺得自己係張藝謀/李安看一眼可以判斷試者得唔得㗎

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責任編輯：李兆明

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