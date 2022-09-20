【藝文日常晴見@iM網欄】 故宮文化博物館 清代「風」面女神 私心導賞（一）

故宮文化博物館開館2個多月了，知道身邊不少朋友和網友都說一票難求，特意借專欄為大家做一個小小的導賞！筆者有幸到訪數次，由於珍貴文物多達900多件，我會為大家私心介紹幾個我特別喜歡的環節，這篇主要圍繞展廳一。

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展廳一：紫禁萬象—建築、典藏與文化傳承

故宮由1406年始建，前後用了14年才完成，位於北京中軸線的中心，面積多達100個足球場，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，也是世界文化遺產中最大型而且最完整的木造建宮殿築群。

這𥚃曾居住了24位皇帝，歷史長達600多年，期間經歷多次修繕，是個不斷演化的活古蹟。

究竟這個地方孕育出怎麼樣的文化交融呢？這個展廳涵蓋其建築、滿漢文化、生活和工藝。

清代「風」面女神

▲ 博古思幽《十二美人行樂圖》| 清康熙或雍正年間 | 絹本設色軸 | 故宮博物館

可能是因為筆者是視覺藝術背景，所以特別喜歡這一張。「風」面不是指雜誌媒體上那些，而是屏風上的，有說法指這掛軸本是裝裱在一組12節的屏風上，後來被拆下重新裝裱，所以有了今天一組12幅的《十二美人行樂圖》。筆者把這一幅博古思幽歸納成三大特色：

一、審美觀

有說法指畫中仕女為雍正的妃嬪（指君主經過冊封的妾室），雖然我們已無法考證，但可以肯定的是：她們均為該時代的理想美人，眾人的「女神」。每個時代對美的標準不同，現今的維納斯「女神」，大多是深輪廓、大眼睛、身材也比較玲瓏浮凸。但我們回看唐代，從名作《簪花仕女圖》就可知道當年的女神，身型以胖為美、眉以蛾眉最潮、以櫻桃嘴最俏。而清時代的美人，大概是如畫中般的柳眉、鳳眼、削肩、纖腰，比較純樸淡雅。

二、空間佈局

畫面上近乎沒有留白空間，而是以背後的木傢俬像相框般整整框著仕女，視線沿着傢具結構的一點透視（這也是受當時傳入的西方畫技術影響），慢慢走進這個空間，來到仕女的旁邊，加上整幅畫高達1.8米，仕女與空間跟真實比例近乎1:1，增加空間感及真實感。

三、博古架

這個每層形狀不規則，前後留空，擺放各種古玩珍寶的多層木架，名叫博古架，是當時在宮廷或富裕家庭很常見的傢俬，博古架上可擺放一些玉器、瓷器、青銅器、書籍等擺設。博古架裝飾性與觀賞性比實用性強，可以反映清代的審美及藝術文化追求。

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可到展廳二參觀以博古架為主題的掛屏（掛在牆上的裝飾品），鑲嵌著玉及掐絲琺瑯的木製掛屏，細看以玉雕成的立體花樣，是相當精緻的工藝品呢！

▲ 巫鴻《中國繪畫中的女性空間》

延伸閱讀：巫鴻《中國繪畫中的女性空間》是筆者非常喜歡的一本藝術史研究書籍，作者講述戰國到明清期間以女性為畫题的發展，其中講到《十二美人圖》背後的歷史文化和審美價值。有興趣可到LG的學習資源中心借閱！



小建議：博物館共9大展廳，用心欣賞每個文物的話一天都不夠呢！行程較緊湊的朋友，建議先看這個「故宮濃縮版」喔！

本篇私心導賞（一）暫到此，下回歌跟大家藝遊其他展廳！



作者_藝系女生（楊子棈）簡介： Gen Z藝術系女生，從大學時期至今已參與逾40項香港社區藝術。熱愛藝術創作，也希望以畫筆，以文字，記錄日常生活中各大小藝術文化角落，分享被繁忙都市遺忘的小確幸。

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