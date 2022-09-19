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【慳得就慳】內地年輕人慳錢成風　月花1600元挑戰、10元晚餐成熱潮

商業 15:09 2022/09/19

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受疫情影響，內地年輕消費者之間，節儉、儲蓄成為一股新風氣。（新華社圖片）

新冠肺炎疫情爆發以來，中國嚴守清零政策至今。受疫情影響之下，內地年輕消費者之間，節儉、儲蓄成為一股新風氣，甚至紛紛在網上分享慳錢心得。不過，當地經濟依賴消費，在此趨勢下，復甦步伐恐被拖慢。

【食米加價】泰國、越南擬出口食米加價２成？　米行商會：需留意11月收成期

路透社訪問居於上海的年輕客群，其中一名39歲的受訪者Doris Fu指，在疫情爆發前已計劃好購買新車、遷往更大居所等。但現時她卻緊縮開支，不再修指甲、頭髮等，連代妝品亦由歐美品牌改為中國貨。疫情下的清零政策令不少企業經營受壓，亦拖高了年輕人的失業率。因此，他們選擇減少開支，加大儲蓄的比例。就像Doris Fu一樣，好以前每月到戲院兩次，現時卻一次也沒有。

據中國國家人民銀行的數據顯示，現時中國家庭住戶的儲存合計高達超過10萬億人民幣，去年同期僅得6.4萬億人民幣。而且，有6成受訪問民眾表示，現時正增加儲蓄、減少開支；３年前此數據為45%。年輕客群不止節儉，他們更會把心得放到網上分享。有人更會在網上分享「10元晚餐」的製作方法，吸引不少人追蹤該帳戶。另外社交網站上，也有年輕客群開設的低消費研究群組、每月花費1,600元的挑戰賽等。

雖然節儉是美德，但卻對零售銷貨額帶來壓力，為經濟復甦帶來壓力。最近亦有奢侈品牌表示，中國市場的業務收入正持續下降。雖然政府官員曾預計，疫情放緩時，民眾的消費意欲將會靠穩回升，惟現時儲蓄風氣持續。中國沒有透露暫停或退出清零政策的計劃，政策制定者已經採取了各種措施來刺激消費，但目前更多資金和注意力仍被用於刺激經濟的基礎設施建設。

【水果商機】新興「散水果」受年輕人歡迎　商戶推小型水果禮盒成功吸客

【生產力局】生產力局推出「資助易」及「資助通」　企業可用單一帳戶管理不同資助

責任編輯：葉泳珊

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