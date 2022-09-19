【英女王國葬】瞻仰長龍意外譜佳話 英男女排出一段情

瞻仰英女王伊利沙伯二世靈柩自上周起已大排長龍，等候時間更一度長達10小時以上。就在長時間等待下，一對英國男女竟意外心生情愫，相約一同收看英女王國葬，過後並會再見面。

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Jack Ciuro與Zoe在排隊瞻仰靈柩時相認識，起初為消磨時間，雙方開始交談。兩人逐漸發現大家共同話題甚多，慢慢心生好感。瞻仰後雙方約定周一（19日）一同收看國葬。被問到之後會否再見面，Zoe表示一定會。

"We met at 10:30pm last night and we've been together throughout the whole thing."



Jack and Zoe, two strangers who met in the queue to see the Queen lying in state, tell @MinnieStephC4 they're now planning to watch the Queen's funeral together on Monday. pic.twitter.com/APdGwRm6WL — Channel 4 News (@Channel4News) September 17, 2022

兩人及後接受英媒訪問，運動治療系畢業生Jack形容，初時以為等待時間十分難捱，但與Zoe交談後一切便不再一樣。Zoe則承認，對今次英女王逝世有複雜的感受，希望與人分享。

不少網民今次的意外戀曲，指兩人的故事可以作為英國經典愛情電影《真的戀愛了》（Love Actually）的續集。網民連名稱亦想好，續集名為《Queue Actually》。

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責任編輯：吳漢培