  • 30°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英女王國葬】瞻仰長龍意外譜佳話 英男女排出一段情

環球社會熱點 16:15 2022/09/19

分享：

分享：

瞻仰英女王伊利沙伯二世靈柩自上周起已大排長龍，等候時間更一度長達10小時以上。就在長時間等待下，一對英國男女竟意外心生情愫，相約一同收看英女王國葬，過後並會再見面。

【英女王國葬】英女王點解揀葬於喬治六世紀念教堂？ 【下一頁】

【英女王國葬】索價近20萬賣瞻仰手帶 英女稱價錢合理 【下一頁】

Jack Ciuro與Zoe在排隊瞻仰靈柩時相認識，起初為消磨時間，雙方開始交談。兩人逐漸發現大家共同話題甚多，慢慢心生好感。瞻仰後雙方約定周一（19日）一同收看國葬。被問到之後會否再見面，Zoe表示一定會。

兩人及後接受英媒訪問，運動治療系畢業生Jack形容，初時以為等待時間十分難捱，但與Zoe交談後一切便不再一樣。Zoe則承認，對今次英女王逝世有複雜的感受，希望與人分享。

不少網民今次的意外戀曲，指兩人的故事可以作為英國經典愛情電影《真的戀愛了》（Love Actually）的續集。網民連名稱亦想好，續集名為《Queue Actually》。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英女王國葬】拜登稱世界因有英女王而更好 很榮幸曾經會面
今日
【英女王國葬】拜登稱世界因有英女王而更好 很榮幸曾經會面
【英女王國葬】公眾瞻仰靈柩已截龍 人龍蜿蜒16公里
今日
【英女王國葬】公眾瞻仰靈柩已截龍 人龍蜿蜒16公里
【英女王國葬】查理斯三世感動民眾悼亡母 王宮發「新照」
今日
【英女王國葬】查理斯三世感動民眾悼亡母 王宮發「新照」
【英女王國葬】喬治王子夏洛特公主出席 有一重要角色
今日
【英女王國葬】喬治王子夏洛特公主出席 有一重要角色
【英女王國葬】本港傍晚6時正式開始 與菲臘親王合葬
今日
【英女王國葬】本港傍晚6時正式開始 與菲臘親王合葬

你可能感興趣

【英女王國葬】拜登稱世界因有英女王而更好 很榮幸曾經會面
今日 13:28
【英女王國葬】拜登稱世界因有英女王而更好 很榮幸曾經會面
【英女王國葬】公眾瞻仰靈柩已截龍 人龍蜿蜒16公里
今日 11:55
【英女王國葬】公眾瞻仰靈柩已截龍 人龍蜿蜒16公里
【英女王國葬】查理斯三世感動民眾悼亡母 王宮發「新照」
今日 11:40
【英女王國葬】查理斯三世感動民眾悼亡母 王宮發「新照」
名人隕歿 愛情 英女皇 英國

上一篇文章

【英女王國葬】烏克蘭第一夫人代夫弔唁 與凱特會面

下一篇文章

【英女王國葬】最後民眾進場瞻仰 曾在空軍服役兼排足兩次
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英女王國葬】喬治王子夏洛特公主出席 有一重要角色
【英女王國葬】喬治王子夏洛特公主出席 有一重要角色
新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間17:00）
【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與
【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與
【英女王國葬】邊個會出席？ 如何收看儀式直播？
【英女王國葬】邊個會出席？ 如何收看儀式直播？
【英女王國葬】本港傍晚6時正式開始 與菲臘親王合葬
【英女王國葬】本港傍晚6時正式開始 與菲臘親王合葬
英男請查理斯三世飲啤酒 英王一句話引全場爆笑
英男請查理斯三世飲啤酒 英王一句話引全場爆笑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款