【英女王國葬】瞻仰長龍意外譜佳話 英男女排出一段情

瞻仰英女王伊利沙伯二世靈柩自上周起已大排長龍,等候時間更一度長達10小時以上。就在長時間等待下,一對英國男女竟意外心生情愫,相約一同收看英女王國葬,過後並會再見面。

Jack Ciuro與Zoe在排隊瞻仰靈柩時相認識,起初為消磨時間,雙方開始交談。兩人逐漸發現大家共同話題甚多,慢慢心生好感。瞻仰後雙方約定周一(19日)一同收看國葬。被問到之後會否再見面,Zoe表示一定會。

"We met at 10:30pm last night and we've been together throughout the whole thing."



Jack and Zoe, two strangers who met in the queue to see the Queen lying in state, tell @MinnieStephC4 they're now planning to watch the Queen's funeral together on Monday. pic.twitter.com/APdGwRm6WL