【訪問】WeLab伙怡和旗下斥40億完成收購印尼銀行　擬轉營數碼銀行攻年輕客　龍沛智：冀1年內吸百萬客

金融科技集團WeLab宣布，與印尼上市公司 PT Astra International Tbk (Astra) 完成收購印尼的雅加達服務銀行（PT Bank Jasa Jakarta, BJJ)，交易金額為約40億港元（約5億美元），是今年東南亞金額最龐大的數碼銀行併購交易，雙方計劃將該行轉型成為印尼一間創新的數碼銀行。WeLab 創辦人及集團行政總裁龍沛智接受訪問時表示，希望明年上半年該數碼銀行能開業運作，服務中小微企和個人客戶，開業首12個月內能吸至少100萬名客人、開業後3至5年可收支平衡。

今次交易已獲印尼金融服務管理局審批，並由 WeLab 牽頭的財團 Welab Sky Limited (WeLab Sky) 與 Astra 子公司 PT Sedaya Multi Investama (Astra Financial) 共同參與。WeLab Sky 獲多位新加入和現有投資者支持，包括安聯集團 Allianz X、博裕投資、維港投資、泰國匯商銀行集團 SCBX Group 及北富銀創投 Taipei Fubon Bank (TFB) Capital。

WeLab 去年12月已公布與 BJJ 達成收購協議，並完成涉及 BJJ 24%股權的策略投資。收購行動完成後，WeLab 和 Astra 各持有 49.56%的 BJJ 股權，即雙方合共持約99.13%股權，並成為該行的主要股東及聯合控權人。據了解，Astra為怡和擁有。

11個分行網點料保留 研提供具創意、體驗式服務

龍沛智表示，BJJ本身是一家40年歷史、規模較小的銀行，有200名員工、11個分行，服務中小企為主，個人客戶不多。今次完成收購，希望保留這些基礎同時，發展數碼銀行。他表示，印尼2.7億人口中，有77%從未或僅使用有限度的銀行服務，且擁有1.8億熟悉數碼科技的年輕消費者，加上零售及中小微企業的客戶，各方面均為印尼的金融服務業帶來無窮潛力，深信數碼銀行可協助群眾輕鬆接觸金融服務，以及加快推廣普惠金融。他稱，新數碼銀行日後推出之時，會提供基本的存貸服務，做到遙距開戶。

談到該數碼銀行策略，龍沛智表示，會先在印尼一二線城市、當地慣用數碼服務的年輕人着手，當中部分年輕人既有全職工作，亦會有兼職例如駕網約車、從事電商、做KOL等，收入多元化。他指，這些年輕人經歷了新冠疫情後，開始有預備應急資金的概念，以備收入不穩時有資金旁身，故將來，該數碼銀行的產品設計料以這些方向為主。他認為，目前香港WeLab Bank（匯立銀行）有若干產品的概念，亦適用於印尼的新數碼銀行，例如GoSave定期存款、GoWealth智動理財顧問服務，後者更有較大潛力引進當地。

至於11個分行網點，龍沛智認為，該些網點有潛力服務經數碼銀行獲取的年輕客群，可探討結合網上銀行服務，研究在分行提供具創意、體驗式的服務。他提到印尼當地有銀行轉營，將分行開設於年輕人喜到的商場，「去到（分行）都似是一間商舖可買東西，多過似銀行，不過睇清楚原來是銀行，他們都有些體驗式的銀行服務」。

被問到WeLab會否上市，龍沛智表示，集團仍會繼續監察有否上市機會，但認為今年無迫切需要上市。他指，目前WeLab Bank和WeLend合計總用戶約50萬人，WeLab Bank今年上半年淨利息收入較去年下半年多了10倍，重申去年WeLab Bank去年虧損料已見頂。

▲ 龍沛智表示，WeLab集團仍會繼續監察有否上市機會。（受訪者提供）

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記者：胡學能