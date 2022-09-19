英國料建低稅低監管投資區網絡 減稅鼓勵投資

英國政府本周五（23日）將公布一份迷你財政預算案，料會推翻上屆政府的多項經濟政策。有指財相關浩霆會宣布建立低稅低監管的投資區網絡，並透過減稅措施鼓勵投資。

英國下周公布迷你財政預算案 料棄加國民保險供款比率 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）於角逐保守黨黨魁期間曾經承諾，投資區會成為她上台後促進經濟計劃的核心。

英國《衛報》報道，關浩霆（Kwasi Kwarteng）周五會公布建立低稅低監管的投資區網絡，並減稅鼓勵投資，是希望藉此證明政府有迅速兌現競選承諾。

據悉，政府計劃於多達12個指定地區減稅及放寬監管，有機會選址於諾福克郡（Norfolk）、西米德蘭茲（West Midlands）、泰晤士河河口（Thames Estuary）、西約克郡（West Yorkshire）等地區。

根據卓慧思夏天制定的計劃，每個地區都設有一個中心區域。政府會放寬及簡化法律及規劃要求，鼓勵當地發展工業、商業和開發住宅。

IMF料部分國家經濟明年陷衰退 下行風險仍籠罩全球 【下一頁】

據悉，財政部正考慮為當地企業、居民及在當地工作的人減稅。卓慧思也希望與各地政府合作，於蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭建立投資區，但計劃將於首先在英格蘭實施。

卓慧思預計也會履行另一項承諾，推翻國民保險（National Insurance， NIC）僱主及僱員供款比率1.25個百分點的增幅，料每年可為民眾節省數百英鎊。

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責任編輯：鄭錦玲