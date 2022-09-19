  • 30°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 15:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國料建低稅低監管投資區網絡 減稅鼓勵投資

環球社會熱點 15:00 2022/09/19

分享：

分享：

英國政府本周五（23日）將公布一份迷你財政預算案，料會推翻上屆政府的多項經濟政策。有指財相關浩霆會宣布建立低稅低監管的投資區網絡，並透過減稅措施鼓勵投資。

英國下周公布迷你財政預算案 料棄加國民保險供款比率 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）於角逐保守黨黨魁期間曾經承諾，投資區會成為她上台後促進經濟計劃的核心。

英國《衛報》報道，關浩霆（Kwasi Kwarteng）周五會公布建立低稅低監管的投資區網絡，並減稅鼓勵投資，是希望藉此證明政府有迅速兌現競選承諾。

據悉，政府計劃於多達12個指定地區減稅及放寬監管，有機會選址於諾福克郡（Norfolk）、西米德蘭茲（West Midlands）、泰晤士河河口（Thames Estuary）、西約克郡（West Yorkshire）等地區。

根據卓慧思夏天制定的計劃，每個地區都設有一個中心區域。政府會放寬及簡化法律及規劃要求，鼓勵當地發展工業、商業和開發住宅。

IMF料部分國家經濟明年陷衰退 下行風險仍籠罩全球 【下一頁】

據悉，財政部正考慮為當地企業、居民及在當地工作的人減稅。卓慧思也希望與各地政府合作，於蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭建立投資區，但計劃將於首先在英格蘭實施。

卓慧思預計也會履行另一項承諾，推翻國民保險（National Insurance， NIC）僱主及僱員供款比率1.25個百分點的增幅，料每年可為民眾節省數百英鎊。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣下月起作廢 民眾排逾一個鐘趕換新鈔
2022/09/16
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣下月起作廢 民眾排逾一個鐘趕換新鈔
英國下周公布迷你財政預算案 料棄加國民保險供款比率
2022/09/16
英國下周公布迷你財政預算案 料棄加國民保險供款比率
IMF料部分國家經濟明年陷衰退 下行風險仍籠罩全球
2022/09/16
IMF料部分國家經濟明年陷衰退 下行風險仍籠罩全球
美國鐵路工會取消罷工 資方同意到2024年加薪24%（第二版）
2022/09/16
美國鐵路工會取消罷工 資方同意到2024年加薪24%（第二版）
英國研究警告 過百萬人10月起或拒交電費
2022/09/14
英國研究警告 過百萬人10月起或拒交電費

你可能感興趣

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣下月起作廢 民眾排逾一個鐘趕換新鈔
13:48 2022/09/16
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣下月起作廢 民眾排逾一個鐘趕換新鈔
英國下周公布迷你財政預算案 料棄加國民保險供款比率
12:37 2022/09/16
英國下周公布迷你財政預算案 料棄加國民保險供款比率
IMF料部分國家經濟明年陷衰退 下行風險仍籠罩全球
10:45 2022/09/16
IMF料部分國家經濟明年陷衰退 下行風險仍籠罩全球
經濟 減稅 卓慧思 英格蘭 英國 財政預算案

上一篇文章

查理斯擬改《攝政法案》 安德魯哈里或無法任國務顧問

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英女王國葬】本港傍晚6時正式開始 與菲臘親王合葬
【英女王國葬】本港傍晚6時正式開始 與菲臘親王合葬
【英女王逝世】公眾瞻仰靈柩已截龍 查理斯三世感動民眾悼亡母（不斷更新）
【英女王逝世】公眾瞻仰靈柩已截龍 查理斯三世感動民眾悼亡母（不斷更新）
【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與
【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與
新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間15:00）
【英女王國葬】邊個會出席？ 如何收看儀式直播？
【英女王國葬】邊個會出席？ 如何收看儀式直播？
英男請查理斯三世飲啤酒 英王一句話引全場爆笑
英男請查理斯三世飲啤酒 英王一句話引全場爆笑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款