▲ 【盈富基金2800】恒生投資管理正式成盈富基金新任經理人 恒生推買入ETF零佣金及人民幣買賣差價7折優惠

恒生投資管理今日（9月19日）正式成為盈富基金 （02800） 新任經理人，並於同日為盈富基金引進新的人民幣交易櫃檯，以雙幣櫃台（港元及人民幣）安排進行結算及交收，以增加交易便利。恒生同時推出買入ETF零經紀佣金及人民幣外匯買賣差價7折優惠。

盈富基金換管理人後變相8折收費 道富每年仍與恒生齊分約2500萬【下一頁】

恒生銀行投資產品及顧問業務主管、恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，正式成為盈富基金新任經理人及新增人民幣櫃台，標誌著恒生投資在業務發展上的一個新里程，恒生投資會致力爲直接或透過強積金投資於盈富基金的投資者創優增值。

9月19日至12月31日期間，恒生客戶進行指定投資交易可享有優惠。（1）客戶經恒生網上交易渠道（包括恒生投資快應用程式、恒生個人e-Banking或恒生Mobile App）買入ETF，即可享經紀佣金全免優惠。

（2）客戶經恒生個人e-Banking或恒生Mobile App（包括智能助理HARO語音外匯服務）進行人民幣單一兌換交易，即可享7折外匯買賣差價折扣優惠。

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編輯：陳韻妍