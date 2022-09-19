▲ 【公海遊】皇家加勒比據報放棄重推公海遊 因港未及明確制定放鬆防疫措施路線圖

繼田總取消渣打馬拉松、原定明年舉行的世界龍舟錦標賽移師泰國後，郵輪公司皇家加勒比據報因仍久久未獲得政府批准，故放棄在香港重新推出公海遊計劃。

疫情已持續近3年，有傳本港最快本周公布檢疫隔離安排變成「0+7」，可是商界似乎對此更是焦急。據綜合本地傳媒及外媒引述消息人士報道，皇家加勒比原有意在第4季在港重推公海遊計劃，並將海洋光譜號送回香港。期間公司代表曾與政府在一次閉門會議之中，詳細介紹其預防措施和船上醫療設備，以應付一旦新冠疫情船上爆發的情況。可是，皇家加勒比在申請重啟服務1個月後，仍未獲得政府明確回覆，因此傾向不會將海洋光譜號送回香港。 此前，海洋光譜號在今年初移至新加坡。

皇家加勒比發言人並無直接承認消息是否屬實，但表示本港政府並無制定明確的放鬆防疫措施路線圖，加上公司需要相當長的準備時間才能轉移船隻，因此很難將香港納入該計劃之中。發言人又指，香港已是世上最後幾個尚未重啟郵輪服務的市場。

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編輯：姚卓然