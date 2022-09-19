「香港復康力量在職達人」是指一群在職場上努力工作，為理想而奮鬥的傷殘人士。為表彰他們堅毅不屈的精神，我們藉舉辦這次選舉活動，讓社會大眾進一步了解殘疾人士融入社會的決心、他們的工作能力和幹勁，從而消除誤解及偏見。期望得獎者可成為所有殘疾人士的典範，有助增強他們的自信心，發揮互助互勉的積極精神。工作事業發展是職業復康重要的一環，殘疾人士要達致全面就業，需要克服不少障礙。而我們相信社會上確實有眾多傷健人士正在默默耕耘，自食其力，為社會作出貢獻。



現正接受報名



「香港復康力量在職達人選舉2021」(第十屆)活動現正接受報名 (截止日期2022年10月5日)，請即掃瞄海報上QR code提名身邊正在默默耕耘，為社會作出貢獻的傷健人士參加，得獎者將獲得現金獎港幣$5000及豐富禮品，其提名人亦會獲得豐富禮品，立即行動，提名參加!



更多慈善活動

「新主配對二手名牌慈善義賣2022」將於2022年10月27日(星期四) 晚上8:30以Facebook Live於 (fb.com/sharonsworkshop)直播進行並由著名藝人陸詩韻、著名KOL寶姐寶妹擔任主持。屆時請踴躍收看及競購支持!

「INNOTIER X HKRP慈善可重用口罩設計比賽」現正接受報名 (截止日期2022年10月30日)，報名費用$500/位，活動收益扣除成本將全數撥捐香港復康力量，支持殘疾人士就業發展。費用包含兩個 INNOTIER 銀織滅毒可重用口罩： 1. 參加者將收到以其參賽作品而製成的口罩； 2. #INNOGREENCITY口罩將捐贈給有需要的殘疾人士。殘疾人士如欲參賽，可獲豁免報名費用。名額有限，先得先得。詳情請致電 3471 7000 查詢登記。



(特約)