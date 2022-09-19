【言論限制】YouTube、Meta推新措施　打擊網絡極端主義

社交媒體YouTube和Facebook等平台一直充斥藉不少仇恨和暴力言論，而被受爭議。為配合美國政府打擊仇恨和暴力的管治方針，社交媒體巨頭YouTube、Facebook和微軟（Microsoft）紛紛表示，將會採取新措施，以打擊該平台上的極端主義言論。

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據外媒《路透社》報道指，美國總統拜登於上周四（15日）在白宮舉行的「United We Stand」峰會中稱，希望國會「讓社交媒體公司對傳播仇恨負責」，並呼籲國會取消對社交媒體公司的特殊豁免權。

科企紛紛推新措施回應

對此，科企YouTube表示，將擴大其對暴力極端主義的政策，即使影片創作者與恐怖組織無關，仍會對美化暴力行為的內容採取行動，包括刪除相關影片。另預告將發起媒體素養運動，以教導年輕用戶如何發現用於傳播錯誤信息的操縱策略。

雖然YouTube發言人Jack Malon未有透露該企會否按相關新政策，改變對暴力、仇恨內容得處理方法，但強調新政策有助進一步執法。

Facebook母公司Meta則宣布，將與米德爾伯里國際研究所恐怖主義、極端主義和反恐中心的研究人員合作。惟未有透露更多合作的詳情，及是否會收緊針對旗下社交平台Facebook和Instagram上的惡意內容的限制。

另外，微軟亦表示，將以更實惠的條件，向學校和小型組織提供人工智能和機械學習工具的基本版，助其檢測和預防暴力內容。

上屆政府廢除第230條不果

事實上，基於美國《通訊端正法》（Communications Decency Act）第230條的保障，互聯網服務供應商無需為第三方用戶的言行負法律責任，並同時保障互聯網服務供應商只要是出於善意考量，便不會因移除或審核第三方提供的內容而需背負法律責任。

相關的條例自前任美國總統特朗普上任以來，已掀起廢除爭議。雖然特朗普的任期期間未能成功廢除第230條，但現任總統拜登也曾表示贊成廢除，加上現屆政府多次提出要打擊仇恨和暴力，並支持加強對科企的反壟斷執法和要求科企提高其透明度，相信會逼使科企進一步以行動作回應。

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責任編輯：殷凱怡

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