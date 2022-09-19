【加密貨幣】財庫局陳浩濂：支持證券型代幣發行STO業務在港持續發展

▲ 圖示證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣（右）、財經事務及庫務局副局長陳浩濂（中）和投資推廣署金融科技主管梁瀚璟（左）。

金融行業開始流行區塊鏈技術，當中證券型代幣發行（STO，Security Token Offering）成為市場熱話，政府罕有發聲表態對STO代幣持開放態度。財庫局副局長陳浩濂稱，支持證券型代幣發行業務在符合確保投資者保障和應對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等方面的相關監管及合規要求下，在香港作可持續發展。

財庫局副局長陳浩濂、證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣，以及投資推廣署金融科技主管梁瀚璟上周三（14日）及周五（16日）共同主持了兩場會議，與證券型代幣發行業界見面交流。在八月中，政府與一眾虛擬資產業界領袖舉行了一場閉門會議，上周的會議是為跟進後續事宜。

會上黃樂欣亦表達了證監會對虛擬資產業界的支持，特別是應用分佈式賬本技術發行證券，有助提升效率、透明度和降低成本。此外，黃樂欣就一系列的議題作出澄清，並釋除眾多疑問和市場誤解，包括證券型代幣發行、證監會的監管原則及這領域的最新監管方向。黃樂欣補充，如有公司對證券型代幣發行感興趣，歡迎與證監會金融科技組討論有關計劃。

所謂證券型代幣發行（STO）是利用區塊鏈技術，將實體資產（包括股票、黃金、地產項目）的擁有權「代幣化」。持有人更方便交易、轉讓、買賣，而且由於STO 代幣可以劃分為細小的「代幣」，故交易門檻更低。但由於STO涉及集資及投資等特性，故受到《證券及期貨條例》限制。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、澳博控股、浙江世寶

相關文章：

【bitcoin】比特幣跌穿19000美元、以太幣勁插1成 分析料市場觀望美國加息

【加密貨幣】聯儲局副主席布雷納德呼籲制定加密貨幣法規 重申穩定幣存在風險

編輯：李哲毅