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【人民幣走勢】洪灝：人民幣走軟顯示全球經濟基本面不斷弱化　「資產價格的最終調整已近在咫尺」

宏觀解讀 13:33 2022/09/19

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【人民幣走勢】洪灝：人民幣走軟顯示全球經濟基本面不斷弱化　「資產價格的最終調整已近在咫尺」

人民幣上周逾兩年來首次「破7」，對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝發表報告，指「人民幣作為一個風險指標，一直對於全球經濟和市場風險異常敏感」，人民幣走軟顯示全球經濟基本面不斷弱化，中國經濟周期領先於全球經濟周期，而中國經濟很大程度上仍然具有強周期的性質，故人民幣弱勢提示全球市場風險若隱若現。

洪灝：美元強勢很可能會繼續高歌猛進

洪灝指，雖然美國通脹正在見頂，但可能在高位持續更長更久，故美國聯儲局不太可能停止收緊貨幣政策，同時中國經濟基本面的變化，也反應人民幣弱勢，隨中美貨幣政策取向漸行漸遠，「美元強勢很可能會繼續高歌猛進」。

「人民幣即期匯率與金銅比這一傳統風險指標密切相關，一般而言，人民幣越疲軟，金銅比越高，系統性風險水漲船高，風險偏好愈發走低。」

洪灝加盟GROW思睿對沖基金任駐港首席經濟學家【下一頁】

洪灝表示，人民幣弱勢趨勢很可能將持續一段時間，而全球經濟周期將繼續放緩，人民幣走弱暗示著全球市場山雨欲來風滿樓之勢。

「雖然人民幣短期內的超跌可能會引發技術性修復，但貿然抓飛刀還是過於激進，資產價格的最終調整已近在咫尺，到時，最後的帷幕往往驟然落下。」

瑞銀下調今年中國GDP至2.7%　關注年底兩個政策轉捩點【下一頁】

他強調，人民幣弱勢其實一葉知秋，反映了中美央行之間的貨幣政策分歧，以及中國出口強勢背景下外匯積累的下降。「人民幣『破7』不必過慮，周期之力量使然。」

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、 澳博控股、 浙江世寶

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編輯：陳韻妍

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