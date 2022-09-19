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查理斯擬改《攝政法案》 安德魯哈里或無法任國務顧問

環球社會熱點 14:09 2022/09/19

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英女王生前身體狀況大不如前，多項公務交予長子查理斯等王室成員出席。據報查理斯三世登基後計劃修改英國法律，禁止非公職王室成員出任國務顧問。若查理斯修改成功，將令其弟弟安德魯王子及幼子哈里王子，不具出任國務顧問資格。

英女王點解揀葬於喬治六世紀念教堂？ 【下一頁】

英國樞密院每月會舉行會議，英國君主通常會主持，但若君主身體不適，可由2名或以上的國務顧問（counsellor of state）代為出席。根據1937年訂立的《攝政法案》，國務顧問會是君主配偶，及王位繼承名單上排名最前的4名成年王室成員，非王儲成員更需年滿21歲才可擔任。

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英女王本月逝世後，查理斯（King Charles）自動繼位成為新任國王，國務顧問成員亦隨之變動，現時成員包括王后卡米拉（Camilla）、王儲威廉王子（Prince William）、哈里（Prince Harry）、安德魯（Prince Andrew）及其長女比特麗斯公主（Princess Beatrice）。

拜登稱世界因有英女王而更好 很榮幸曾經會面 【下一頁】

但現時安德魯、哈里及比特麗斯皆非公職王室成員，《電訊報》（The Telegraph）引述消息人士報道，查理斯認為讓三名非公職王室成員出任國務顧問安排不合理。報道更指，查理斯希望盡快修改法例，若一旦修改成功，料其妹妹安妮公主（Princess Anna）及弟弟愛德華王子（Prince Edward）將會填補其中兩個空缺。

報道亦指，查理斯日後或會大規模改革，明確公職及非公職王室成員的地位分別。相關修改必須經過英國國會同意，過往國務顧問甚少被要求出席，查理斯及威廉曾在5月時，代表英女王出席會議開幕禮。

責任編輯：李俊儀

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