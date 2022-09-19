【機迷熱話】Sony證實PS VR2　無法兼容初代PS VR遊戲

PlayStation上月底宣布，新一代PlayStation VR裝置PSVR 2將於2023年初推出，引起不少機迷期待。惟PlayStation平台體驗副總裁西野英明近日卻帶來一項壞消息，指PS VR 2 無法支援初代PS VR遊戲。

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西野英明在官方Podcast節目第439集中表示，由於PS VR2的設計是提供全新的次世代VR體驗，因此比初代VR有更多高階功能，例如：手制有觸覺反應、自適應的觸發器、反向追蹤、眼光追蹤、3D音效及4K HDR等，意味著PS VR2所使用的開發技術會與PS VR上的不同，因此PS VR的遊戲並不會支援以PS VR2遊玩。

西野秀明提到，目前也不排除，將為一些較熱門的PS VR遊戲，推出PS VR2的移植版本，並為一些想要將遊戲升級成PS VR2版的開發者，提供技術協助。Sony互動娛樂行政總裁Jim Ryan早前另證實，PS VR2的上市遊戲陣容將多達20款作品，相信仍能吸引到更多有興趣的玩家。

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責任編輯：曾曉汶

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