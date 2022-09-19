【英女王國葬】英女王點解揀葬於喬治六世紀念教堂？

英女王伊利沙伯二世今日（19日）完成國葬儀式後，靈柩會移送至溫莎堡舉行私人送葬儀式，然後與王夫菲臘親王合葬於國王喬治六世紀念教堂。原來國王喬治六世紀念教堂對於英女王有特殊家族意義，因此成為她與丈夫的安息之地。

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的父親喬治六世（King George VI ）1952年去世後，曾安葬於皇家墓穴（Royal Vault）。

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但當時皇家墓穴已安葬大量王室成員，英女王就下令修建國王喬治六世紀念教堂（King George VI Memorial Chapel），教堂於1969年完工。

其後喬治六世（King George VI ）、瑪嘉烈公主（Princess Margret）、伊利沙伯王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）都先後安葬於此地。

因此英女王選擇葬於國王喬治六世紀念教堂，能與已離世的父母和妹妹於同一處安息。

而菲臘親王（Prince Philip）去年4月離世，於溫莎堡聖喬治教堂舉行葬禮後，靈柩暫時安放在教堂內的皇室墓穴，等候於英女王駕崩後兩人一同下葬。

英女王的國葬儀式結束後，靈柩會先運往溫莎堡聖喬治教堂（St George's Chapel），舉行小型送葬儀式。王室私人葬禮將於晚上舉行，只有英王查理斯三世（King Charles III）和家人參加。

然後英女王與菲臘親王的靈柩，就會運送至國王喬治六世紀念教堂安葬。

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責任編輯：鄭錦玲